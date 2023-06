Hana Reece revela el secreto que la salvó de la oscuridad en su colección “Soñadores”

“Tuve una crisis depresiva debido a la presión laboral, familiar y artística. Mi mente colapsó. Me sentía alejada de mi propio ambiente y de mí misma. Empecé unas terapias y comencé a pintar paisajes, flores y animalitos. Me concentraba en eso mientras escuchaba música o veía los Simpson. Al final del día había hecho 20 pinturas. La pintura me ayudó a recuperar mi concentración”, cuenta Hana.

El nacimiento de “Soñadores”

No fue fácil para la familia y amigos de Hana Reece comprender lo que le pasaba, quería estar bien y hacerlo todo, pero hubo un momento en el que tuvo que aceptar que estaba mal y que necesitaba tiempo. Y a la pintura como herramienta para sanar.

Su colección comenzó un cuadro de su amiga, la cantante Camila Pedrozo, integrante del grupo Enkelé. Pero sus retratos tenían algo especial: sus protagonistas tenían los ojos cerrados.

“Como no sabía pintar ojos, los hice cerrados. Fue una sorpresa muy linda cuando se lo entregué. Mi mamá me preguntó por qué tenían los ojos cerrados y le inventé una historia para la exposición. Le dije que eran soñadores que vivían en sus propios mundos, imaginando cómo hacer realidad sus sueños. Así nació la idea de hacer una serie de personajes inspirados en artistas que han marcado mi vida o que han estado conmigo en momentos difíciles”, explica Hana.

Por su parte, la cantante Camila Pedrozo comenta que “Hana es una mujer extremadamente talentosa y apasionada. Se entrega incondicionalmente a su arte y es respetuosa y amorosa con el arte de sus amigos. Para mí, fue un honor tremendo ser parte de esta exposición y tener esta primera experiencia. Al principio no entendía mucho y me sentí halagada, pero también extrañada porque no sabía qué pintaba. Fueron un montón de emociones, pero recibir ese cuadro me llenó de mucha ternura”.