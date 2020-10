Happy Halloween: 10 videos musicales de terror para celebrar esta fecha

En el número 10 está Disturbia , una canción que está incluida en el tercer álbum de Rihanna, llamado Good Girl Gone Bad . El video de la canción fue lanzado en 2008 y muestra la historia de una tortura y en ocasiones se ve a la artista como si tuviera los ojos rodados.

Ivan Reitman es considerado la persona más importante de una historia de miedo que no tiene fecha de vencimiento. Él es el director de la película 'Los Cazafantasmas' o Ghostbusters y además, es el director de este video. Fue lanzado en 1984 y hace parte de la banda sonora de la película.

Los Fabulosos Cadillacs lanzaron en 1997 'Fabulosos Calavera'. En este álbum incluyeron Calaveras y Diablitos, su octavo tema. "No quiero morir sin antes haber amado, pero tampoco quiero morir de amor", es un relato de la historia del rock latinoamericano contado por calaveras y diablitos, a través de los cuadros de una casa.

3. Iron Maiden - The Number Of The Beast

"Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis". Con el versículo 18 del capítulo 13 del libro del Apocalipsis comienza esta canción. Lanzada en 1982 y escrita por el bajista Steve Harris. Por este tema, la banda fue criticada y tildada de satánica.