$!Hoy se cumplen 40 años del Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez

A principio de octubre de 1982 dos latinoamericanos eran los aspirantes con mayores chances de recibir el Nobel de Literatura. El primero era el argentino Jorge Luis Borges, un autor que llevaba al menos diez años en las quinielas de los medios noticiosos y de los expertos. El segundo era el colombiano Gabriel García Márquez, el creador detrás de uno de los fenómenos de venta más apabullantes de la segunda mitad del siglo XX, la novela Cien años de soledad.

Ninguno era un completo desconocido, pero cada uno encarnaba una tradición literaria contrapuesta. Ambos competían con la desventaja de sus actos públicos: Borges —83 años— fue encasillado en el espectro ideológico de la derecha mientras días antes del anuncio García Márquez —55 años— emprendió una crítica feroz contra el dirigente israelí Menachem Begin, galardonado con el Nobel de la Paz.

En la madrugada del 21 de octubre el viceministro de relaciones exteriores sueco marcó el número telefónico de la residencia mexicana del novelista para anunciarle la noticia. Al colgar, García Márquez exclamó “estoy jodido”. En el otro extremo del continente los corresponsales de Efe y Ap fueron a la casa del poeta para recibir su reacción. El primero no la pudo conseguir mientras el segundo le oyó decir al autor de El Aleph: “Muchas obras de García Márquez no he leído, pero puedo decir que con Cien años de soledad me basta”. Ninguno fue santo de la devoción del otro.