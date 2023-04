Jimmy Fortuna presenta “Entre Talías y Calíopes”, su premiado libro de poesía

Por muchos años, la mera existencia de las Talías y Calíopes de la vida real fue suficiente (o más bien todo lo contrario) para inspirar a los hombres artistas para crear las obras que, en muchas ocasiones, los convirtieron en íconos culturales. Pero con el pasar de los años y unas interesantes revisiones históricas, quedó claro que las mujeres no solamente existían para inspirar al hombre: eran creadoras también de arte a quienes no se les otorgó el crédito suficiente. Aún hoy, muchas de ellas luchan cada día, en un camino más difícil, para hacer notar su trabajo. Pero en una interesante vuelta de tuerca, el escritor, crítico de arte y cine, Jimmy Fortuna, crea su libro de poesía “Entre Talías y Calíopes”, ganadora de una beca ‘Motivarte, Programa de Estímulos e Incentivos 2022’, de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Santander, en el área de Literatura, en la Modalidad de Poesía.

Jimmy Fortuna se inspiró en las mujeres creadoras a su alrededor y en su mamá, quien falleció el año pasado, para narrar en este libro los sentimientos y sensaciones que le despiertan las mujeres artistas.

Hablamos con Jimmy Fortuna acerca de su libro, su inspiración y esta perspectiva que lo ubica entre lo más posmoderno de la literatura. Su inspiración han sido las mujeres que hacen arte cuando durante muchos años se les consideró musas solo por estar al lado del artista, ¿cómo refleja su libro el cambio de perspectiva de esta época? "El libro surgió en el 2019, cuando tomé la decisión de escribir, tomando como punto de partida, mujeres artistas que he tenido la posibilidad de conocer y que, de una u otra manera, han impactado en mi vida, en mis apreciaciones artísticas y en mi forma de vislumbrar lo que hacen, desde el mundo del arte.

En mi caso, el caso de perspectiva radica en que ellas son las únicas y verdaderas protagonistas, no solo de lo que hago como artista, como escritor, sino también como ser humano. Me encanta estar rodeado de mujeres, pues, este vínculo me ha permitido aprender de ellas y explorar las infinitas posibilidades que ofrece el mundo de las letras.

Cuando me di cuenta, se conformó una amplia selección de textos. Finalmente, en el 2022, cuando falleció mi mamá, quise que ella fuera el ser a quien le dedicaría, en su totalidad, este libro, que contó con la maravillosa noticia de ser una de las obras ganadoras del Programa de Estímulos e Incentivos 2022, para el Área de Literatura, en la Modalidad de Poesía, de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Santander.