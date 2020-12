$!Jóvenes estudiantes escriben sus sentimientos sobre la pandemia

¡El mundo cambia, las personas no!

Por: Deivid Quiroga Quitián.

Antes de iniciar el texto me gustaría aclarar que espero con todas mis ansias estar equivocado, al decir que las personas no van a cambiar después de esta pandemia, que el ser humano sí puede mejorar y que mi opinión se va a quedar como un pensamiento en el olvido, que estas palabras que estoy escribiendo tal vez solo es el reflejo de un hombre que le cuesta creer en la humanidad.

Mi respuesta con relación a la pregunta planteada ¿Después de la pandemia, el ser humano va a ser mejor persona? Es un definitivo NO. Por múltiples razones me cuesta mucho creer que el ser humano después de este acontecimiento que estamos viviendo cambie, tal vez la principal razón son las consecuencias que estamos viviendo por causa de la pandemia, con esto no me refiero a los miles de contagios y muertos por el COVID 19, sino a las acciones realizadas por personas sin escrúpulos que camuflan su actuar con esta crisis, aprovechándose de los más vulnerables. ¡Sí! Me refiero a los políticos y grandes empresas; no solo del país sino también del mundo, que a pesar del clamor de aquellos que sufren en su día a día les importa más su bien personal que la vida de cientos y miles de inocentes. Un caso de estos es el que está viviendo Colombia en el sector salud, se hace una estimación que del 3 al 10% de los recursos dirigidos a estas instituciones, se están utilizando para pagar las campañas políticas de las anteriores elecciones tanto gubernamentales como presidenciales.

Cuando Vicente Van Gogh dijo: “Mantén tu amor hacia la naturaleza, porque es la verdadera forma de entender el arte más y más”, apostaría que en pocas palabras quiso aclarar la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, este pensamiento me lleva a otra razón del porqué el ser humano no va a mejorar consecuente a esta crisis; reitero que no se ha acabado la pandemia y ya existen actos de crueldad en el mundo, esta vez voy a mencionar los que han ocurrido en contra de la madre naturaleza, como la contaminación de los ríos y mares por la falta de conciencia de las personas que en su ignorancia arrojan tapabocas a estos sitios. Un caso preocupante es del Hong Kong, donde en la mayoría de sus playas se encontraron cientos de tapabocas por todos lados, más de 70 en menos de 100 metros. Afirman grupos ambientalistas de este país que: “estas mascarillas desechadas han agravado el problema y también han generado preocupación por la propagación de gérmenes”. Triste e indignante.

El ser humano no va a ser mejor persona, y como consecuencia terminaremos en la ruina por culpa de nuestra ignorancia y ceguera que desde hace bastante tiempo nos agobia.

Termino parafraseando al célebre escritor Edgar Allan Poe: Cosecharemos los frutos maduros de la perdición.