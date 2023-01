Julián Villamizar: Diez años de evocación, innovación y arte

Mi tema siempre ha sido la remembranza, los recuerdos, mi historia. Me apasiona mi historia, la historia de mi región de mi país.

Julián Villamizar, artista

Arte e innovación

En la mitad del salón donde estuvo su exposición, en el Centro Cultural del Oriente, este hombre altísimo, que mueve las manos y habla rápido, cuenta que comenzó estudiando diseño industrial, pero que al verse trabajando con piezas masificadas sintió que no era lo suyo. Lo suyo era el arte.

Sus papás se llevaron un shock. Les gusta el arte, pero no estaban seguros de una carrera artística. Sin embargo, reconocidos artistas de la región, que fueron también sus maestros, como Carlos Prada y Clemencia Hernández, lo adentraron en este mundo y lo prepararon también para las críticas que vendrían.

“Aquí hay mucho apasionamiento, hay mucha sangre caliente y las cosas cambian de color rápidamente: pasan de la crítica a lacerarte como persona”, explica.

Asegura que el camino no ha sido fácil. Ha participado en varios concursos que ha perdido, pero becas que ha ganado con sus propuestas.

“Muchas veces me cerraron las puertas en la cara y me dijeron: mire, dedíquese a otra cosa. Yo no me voy a dedicar otra cosa. Como en todas las profesiones, el arte no es esquivo a las críticas y vas a encontrar personas que te apoyan, otras a las que no les interesa y las que realmente quieren verte mal”, dice.

Pero su trabajo, relacionado siempre con la naturaleza, ha abordado también la línea de la experimentación, de la innovación y la búsqueda de nuevos elementos.

“Eso es lo bueno de haber estudiado diseño industrial, que siempre en diseño tú estás muy a favor de buscar nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos materiales”, señala el artista.

Ahora mismo Villamizar expone también en el metaverso del Instituto Municipal de Cultura y Turismo su trabajo “Estridulación” que habla acerca de las cigarras de Bucaramanga y que es, además, la primera exposición de arte apta para el disfrute de personas con discapacidades auditivas o visuales.

Su obra se compone de materiales mixtos, fotografía, intervenciones, instalación textil y dibujo, en un camino que ha recorrido contra viento y marea.

“Siento gratitud por todas las personas que han estado desde el comienzo. A algunos ya no los volví a ver a ver, otros siguen ahí. Entonces mucha gratitud, mucho entusiasmo por lo que viene”, insiste.

Y quiere, como dice su colega Miguel Moyano, “morir con un lápiz en la mano”.