$!Juliana Martínez analiza lo que nos cuentan los espectros en el arte colombiano en su libro “Haunting Without Ghosts”

“Cuando hablo de “realismo espectral” hablo de una generación, no en el sentido de que todos se reunieron un sábado a tomarse unas polas y dijeron vamos a hacer una lista, sino en el sentido en que diferentes escritores, cineastas y artistas están explorando un lenguaje común que tiene una mirada crítica ante la sociedad de su tiempo y que buscan justicia, buscan reconocer las violencias cometidas que aún como país no hemos procesado y que no hemos traído justicia para ellas”, señala Martínez.

Los espectros que nos hacen más humanos

En la cinta Oscuro Animal, de 2016 y dirigida por Felipe Guerrero, nadie habla. Y esto significa, explica Martínez, una tensión para quien ve la película.

Esa tensión es, precisamente, la que nos obliga a sentir esa violencia que en las ciudades, para muchos, fue algo lejano y casi vergonzante.

Las obras que analiza Martínez en este periodo buscan eso, explica la investigadora. En Los Ejércitos, de Evelio Rosero, por ejemplo, el tiempo transcurre lento y es poco a poco que nos va llegando ese horror de la violencia. Ese horror que despierta a la realidad de la violencia a quienes se atreven a leer su novela.

“Lo que hace la espectralidad es conectar historias de violencia individual a situaciones de violencia estructural. Las violencias que las personas en estas obras sufren son representativas de violencias sociales más amplias”, señala Martínez.

Y el hecho de poder reconocer que esta violencia ha marcado nuestra historia como colombianos nos hace caer en la cuenta de que cualquiera de nosotros podría sufrirla, lo que nos acerca más a la humanidad de quienes la han padecido.

Sin embargo, puede ser muy difícil que, viendo las obras o leyéndolas cada una por aparte y sin contexto, no nos llegue esta percepción.

Es aquí donde el libro de Juliana Martínez toma relevancia: reúne a estas obras tan representativas de la nueva narrativa y arte del país para mostrarnos lo que nos quieren decir los espectros que la habitan.

Nos humanizan.

“El arte, el cine, la literatura, las artes plásticas tienen un papel fundamental: a fortalecer los vínculos humanos que nos unen, sin importar las muchas diferencias que intentan separarnos. El arte nos recuerda cuál es la humanidad que tenemos en común y eso, en espacios de conflicto armado, es muy importante recordarlo”, explica Martínez.

Haunting Without Ghosts: Spectral Realism in Colombian Literature, Film, and Art se puede encontrar en Amazon, Barnes and Nobles, ebay y Booktopia.