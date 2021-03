“Me dijo que yo era una mentirosa y le empezó a decir eso a mis compañeras. La psicóloga del colegio me dijo que yo no tenía ningún problema, que no era mentirosa, sino que era una contadora de historias y me puso una hoja de papel en frente y me dijo: escribe las historias”, cuenta Ramírez Plazas.

¿De qué habla “Sinópsis de Ella(s)”?

“En principio cuando lo empecé pensé que era un libro acerca del duelo y empieza como se inicia una relación, como va entrando en conflicto y luego finalmente hay un despertar y un reencuentro de la protagonista consigo misma.

¿Cómo nace “Sinópsis de Ella(s)”?

“El proceso empezó en el 2006 y no tenía la intención de que fuera un libro, sino que durante todos estos años incluyendo desde el 2006 hasta el 2014 comienzo a publicar en mi blog.

“El año pasado tuve la idea de crear una revolución literaria en la que quería publicar todo lo que he escrito en estos, prácticamente, 20 años y esos textos fueron los primeros que salieron, me hacían ojitos desde el cajón.

¿En qué consiste esta revolución literaria?

“Esta pequeña revolución literaria consiste en que, además de de que yo quiero publicar todas las historias que tengo guardadas, también invito a otras autoras para que se animen también a no dejar sus historias en el cajón”.

“Sinópsis de Ella(s)” hace parte de un texto más “grande”, “Desarmar el cuerpo”, cómo eligió publicar, precisamente, esta antología?

“Elegir “Sinopsis de Ella(s)” fue como una suerte de señal, como diría la canción, porque la verdad no pensé que mi primer libro fuera de poesía porque en general no me considero poeta. Es decir, me considero poeta de la palabra, pero no del verso”.

“Sinópsis de Ella(s)” es una obra de autopublicación, además de prepararse para este reto, ¿cómo fue este proceso desde el punto de vista creativo?

“Algo que me funciona mucho a mí es ponerme una meta de fecha límite y así, haciendo la recopilación y la autoedición, logré el libro en menos de dos meses porque ya estaba escrito, solo faltaba darle la estructura.

“Este proceso es como un espejo. En este caso, como son textos tan viejos, entonces es como un espejo de la escritura que era y el proceso es el intermedio de lo que vas a dejar hoy o si aceptas como autora lo que la escritura fue.

“Soy una autora que no se censura o no se ha censurado tanto cuando escribo a solas y cuando he publicado en el blog siempre lo he hecho sin pelos en la lengua. No siento ese miedo de publicar.

Yo vengo del cine y pues se hacer muy bien una película o un audiovisual y pues el libro es algo nuevo, entonces es una aventura”.