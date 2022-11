La actriz santandereana Sonia Parada hará parte del Festival Internacional de Cine de Mar de Plata

Ha participado en producciones como The Amazing Race Latam, en 2014, Tu Voz Estéreo y Mujeres al límite, Sabor a Mí, una coproducción de Las Tres Gracias y el Teatro Santander y en la serie para Smartfilms, LP “Pasajera” Dir. Felipe Cano, 2020.

Hablamos con Sonia Parada acerca de su papel “Los de abajo” y la relación del cine latinoamericano con los temas ambientales.

¿Cómo se vincula con Paula, teniendo en cuenta como todo el concepto de la película?

“Para mí fue un reto muy grande porque debía hablar en acento boliviano y nosotros no estamos vinculados con ese acento. Nos llega Televisión española, mexicana, argentina, pero boliviana realmente no nos llega. Lo que tenemos de referente de los bolivianos está un poco estereotipado y en realidad no lo entendemos.

Fue un proceso con una actriz y coach boliviana, que me envió los textos en un boliviano neutro, más bien leído, entonces fue encontrar la cadencia. Soy profesora de voz y expresión vocal para el teatro y desde lo físico, desde lo vocal, fue bastante complejo, pero fue muy chévere entender desde la cinematografía las dinámicas del personaje dentro de la obra, entender el guión, cómo son las relaciones con las personas.

Llegué a Bolivia y tuve una semana para hacer trabajo de campo, hablé con mujeres rurales de la zona, con la señora que nos ayudaba con la comida, copiándole que hacía, como era, cómo se movía y son bonitos resultados”.