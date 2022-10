La artista Ángela Jiménez expone “Índigo” en el Centro Colombo Americano

Además de artista, Ángela Jiménez es activista por el medioambiente. Es directora de Fundación Montechico, en Barichara, que busca promover el cuidado por el medioambiente cambiando las formas en las que se obtienen los elementos de nuestra susbsistencia.

Elaboran papel a partir de “fibras naturales, piña, fique, morera, algodón”, promueven la “utilización de la tierra como materia prima para la construcción de vivienda” y buscan “rescatar y mantener con vida este ancestral oficio, heredado desde épocas prehispánicas”.

Y realizan talleres para niños.

Su obra está ligada a Barichara porque sus características ambientales, su contexto, le permite a la artista vincular su interés por la naturaleza y su preservación.

Angela Jiménez, arquitecta egresada de la Universidad de los Andes en 1984, realizó cursos de Historia del arte y Arqueología en la Universidad de Paris I Sorbona (Deug). Hizo estudios de escultura en la Escuela de Artes y Oficios Lotja, de Barcelopa, que luego continuó con pintura, con Freda Sargent.

Actualmente, presenta en el Centro Colombo Americano su obra Índigo, una exploración de una planta llamada añil que le permite obtener este tono del azul que, dice, extraña entre los colores que son propios de Barichara.

La exposición se puede ver del 15 de septiembre al 21 de octubre.

Vanguardia habló con la artista acerca de su trabajo, la importancia de Barichara en él y lo que busca transmitir.

¿Cómo nace la idea de hacer esta exposición? ¿Qué significa el índigo para usted?

“El ofrecimiento que me hace el Colombo (Centro Colombo Americano) coincide con la culminación de una etapa de dos años de investigación sobre la extracción del índigo, que a su vez viene de un viejo anhelo de encontrar el azul, que a mi modo de ver hace muchísima falta en Barichara, tanto como hace falta el agua.

Esa fue la inspiración mayor.

Si uno mira bien, la tierra es roja, las piedras son rojas, amarillas, la luz a su vez se tiñe de estos colores cálidos y llega un momento en que a uno le hace realmente falta el azul, que se encuentra, sí, en el cielo, pero a nivel de pintura hace mucha falta poderlo extraer de alguna parte.

Es por eso que me di a la tarea de buscarlo y fue así como encontré la planta “añil”, que se da silvestre por toda esta región de Santander, pero ya nadie tiene la memoria de cómo extraerlo y ya no hay evidencias de los lugares donde se extraía, solamente está el testimonio de Juan Carlos Prada, quien me dijo que su abuelo lo cultivaba en una finca del otro lado del río Suárez que se llamaba Lancôme, y tiene algunos recuerdos y anécdotas que él le contaba, pero es lo único que encontré.

Cuando Juan Carlos viaja a Canadá, me dejó encargada dos plantas de añil que yo sembré y de allí salieron muchas semillas que seguí sembrando y ya cuando tenía una gran cantidad pude extraer el famoso índigo.

Para esto investigue en libros de América Central, de Guatemala, México, vi videos, busqué libros estadounidenses, ingleses, alemanes y con todo esto logré descifrar cómo es el método, que es realmente alquimia.

Poco a poco fui incorporando este azul a mi trabajo, haciendo experimentos, y esta experimentación fue la que se volvió la obra de esta exposición que vemos en el Colombo Americano”.

¿Qué quiere transmitir?

La exposición está compuesta por “una serie de obras de pequeño formato, en su gran mayoría de 20 por 20 centímetros en papel de piña hecho a mano en mi taller y en ellos está plasmada toda esa investigación que se mueve dentro del ámbito abstracto y figurativo.

Libremente hice toda una investigación en la acuarela en agua tinta, donde quiero transmitir esa emoción que me produce todo este proceso de recrear y de redescubrir como, de una planta común muy adaptada a este medio por cierto, se puede extraer un color tan maravilloso como es el índigo, porque es mágico en todas sus tonalidades, en la cantidad de posibilidades que tiene según el manejo que se le dé a la a la extracción misma, a la oxigenación, a todo el proceso químico en el cual uno empieza la extracción del índigo usa.

Fuera de las hojas, que hay que cultivar por tres meses, con cal y herramientas para oxigenar el agua, se construyeron unas albercas que permiten el paso del índigo de un lugar a otro por gravedad hasta obtener una pasta azul que es con la cual se hace la acuarela para esta exposición. Utilice el índigo, la tierra y la cal como medios para hacer la obra.