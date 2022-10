La artista barranqueña Isabella Londoño: una búsqueda visual de sus orígenes

¿Cómo llega a exhibir su trabajo en estos espacios tan importantes?

“Siempre está el trabajo, hacer las cosas con mucho gusto y con mucho amor. A mí esto realmente me encanta, yo vivo muy feliz de las artes y realmente lo puedo decir, pero también es mucha suerte: vivimos como con condiciones.

En mi universidad me rodeé de personas que me contactaron y que me recomendaron: me hablaban de festivales de cine experimental y creo que mi trabajo es bueno porque lo hago con muchísima pasión”.

La mujer y la identidad, así como los orígenes y el territorio son los temas de su obra, ¿por qué?

“Cuando una es artista no siempre se hace obra teniendo la conciencia sobre mi tema es tal, pero uno sí hace muchas cosas y luego se da cuenta de que una tiene un patrón y creo que es esta búsqueda de una interioridad, de una identidad.

Mi identidad está muy relacionada con el cuerpo y con la mujer, el tema del feminismo también. Mi tesis de maestría era una búsqueda desde un enfoque de género sobre las prácticas que se inscriben en el cuerpo de la mujer y que se vuelven sociales, una de ellas es la depilación femenina. Es muy concreto, pero a la vez habla del cuerpo femenino y esta búsqueda de mi propia experiencia como mujer y como mujer feminista, pero que también se relaciona con una búsqueda de mis orígenes. Es una búsqueda una sensibilidad corporal: habla de la materialidad y las sensibilidad de un cuerpo que vive a través de perspectiva de mujer y que buscan sus orígenes también.

En el último proyecto es eso, es buscar un origen y entender que me ha venido construyendo por ser de Barrancabermeja, venir de un territorio violento y a la vez muy privilegiado porque es un enclave petrolero. Verme como una mujer en este lugar, en este entorno. Es una búsqueda desde el feminismo, desde lo corporal y desde los orígenes”.