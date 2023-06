La escritora de la novela “El Carnicero y el Pájaro”, Alaina Urquhart, dice que su idea para escribirla surgió de una pesadilla que tuvo mientras estaba embarazada de sus hijos gemelos.

“Tenía pesadillas horribles y una noche soñé que estaba corriendo por un pantano con música fuerte y alguien me estaba persiguiendo. Me desperté empapada en sudor y con el corazón palpitando. Escribí lo que recordaba y al día siguiente se lo conté a mi marido, quien me sugirió que descubriera quién era ese tipo y por qué sonaba música”, dijo en una rueda de prensa con varios medios colombianos.

“Siempre he escrito y leído. Un día me pregunté sobre este tipo del que no sabía quién era. Entonces decidí escribir un relato breve para ver si podía descubrirlo. Empecé a escribir y no pude parar. En cuanto Jeremy se convirtió en el personaje principal, todo explotó y el libro se escribió solo”, explica.

Jeremy es su asesino protagonista y el libro, que se publicó en septiembre en Estados Unidos se ha convertido en un fenómeno editorial, vendiendo más de 100.000 ejemplares en la primera semana.

Más de 20 editores extranjeros adquirieron los derechos de traducción y la productora de Dexter y Chernobyl también adquirió los derechos para llevarlo a la televisión en formato de serie.

Alina Urquhart es auxiliar de autopsias y ha trabajado en un gran hospital de Boston, pero lo que realmente la hizo conocida fue su trabajo con Morbit, el podcast de True Crime más escuchado del mundo, que produce junto a su sobrina.

“He leído tantos casos y consumido un montón de terror en libros, series y películas que creo que Jeremy contiene todo lo que me asusta. Quería que fuera un ser humano repugnante y horripilante. Alguien que pudiera hacer estas cosas”, señaló la autora en la rueda de prensa.

Y agrega: “En algunos casos descubres que a veces no hay un monstruo de buenas a primeras. Si la gente no confía en él, no va a conseguir lo que quiere. Tiene que parecer relativamente agradable para las personas que no le conocen. Una vez descubres quién es, te da horror. Pero de buenas a primeras la gente confía en él y accede porque no parece el monstruo que podría parecer. Muchas veces es así”.

Alina señaló que su interés por el terror y lo espeluznante viene desde su infancia, cuando veía películas como ‘El silencio de los corderos’ o ‘Psicosis’. “Me gusta tener miedo leyendo o escuchando algo desde un lugar seguro. Ir a una casa encantada y tener adrenalina mientras ves cosas horribles, pero sabes que sales de ahí y no pasa nada”, dice.

La escritora asegura que su novela es muy divulgativa y que muestra su pasión por el cuerpo humano y sus secretos. “Me fascina la salud cardíaca y el corazón humano. Pero luego también me interesó mucho no solo la parte de salvar vidas, sino también la otra parte que es determinar cómo ha terminado la vida de una persona”, afirma.

La novela cuenta la historia de Jeremy, un asesino en serie que mata a sus víctimas sin seguir ningún patrón ni dejar ninguna pista. Su única obsesión es una forense que intenta atraparlo mientras lidia con sus propios problemas personales.

Alina dice que quiso crear un asesino diferente a los habituales, que no se fija solo en las mujeres ni tiene un prototipo de víctimas. “A veces da mucho miedo leer algo en el que el asesino solo persigue a mujeres y no les queda ninguna esperanza. Yo quería asegurarme de que con Jeremy nadie está seguro, ni las mujeres ni los hombres. No tiene un perfil ni un perfil de víctimas. Si le molestas o estás ahí por casualidad, ya la has fastidiado”, explica.