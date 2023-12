"La inversión en cultura da réditos inmediatos": Una charla con el ministro de Cultura, Juan David Correa

El ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, estuvo de visita en Bucaramanga el pasado 1 de diciembre para el Simposio de periodismo e investigación cultural que organizó la Universidad Industrial de Santander.

En diálogo con Vanguardia, el escritor, periodista, editor y gestor cultural

En este espacio con profesionales, académicos y expertos

Preguntas y respuestas

Usted habló en el Simposio sobre los hitos más importantes en la historia del periodismo cultural en Colombia, ¿qué considera que le hace falta al periodismo actualmente para desempeñar un mejor papel narrando y cubriendo la cultura?

Lo que yo siento es que el periodismo está atrás de la transformación del país. No ha llegado a la conversación que está proponiendo el país, obviamente hay excepciones valiosas, medios independientes, periodistas muy notables, pero digamos que el gran periodismo se quedó atrás en esa conversación, y yo pienso que esa es una de sus principales falencias, y el periodismo cultural ni se diga porque de alguna manera atraviesa una crisis muy grande por la falta de medios, la falta de apoyos, así que también la cultura colombiana ha terminado, y la cultura en general como tema, ha terminado relegada a ciertas secciones minoritarias de medios, y algunos medios que tratan de incluir información cultural, pero hoy por hoy, salvo excepciones notables muy minoritarias como Universo Centro, Cerosetenta, o la Universidad Antioquia tienen medios pero es dramático que los periódicos no tengan suplementos literarios, que no se apueste por una verdadera inversión en medios culturales, a pesar de la persistencia de algunos como El Malpensante.

¿Cómo percibe el panorama de la cultura, las artes y los saberes en Santander? La próxima semana usted estará en Barrancabermeja, ¿qué se tiene planeado en este espacio?

Santander, como todos los departamentos de Colombia y sus ciudades, yo creo que tienen unas grandes fortalezas culturales, pero necesitan convencerse y convencer a sus autoridades locales y territoriales de que la inversión en cultura da réditos inmediatos, es una inversión que va transformando la sociedad rápidamente, que crea condiciones de seguridad, que crea oportunidades para los jóvenes, que crea alternativas de capital cultural para los niños, y por eso es tan importante que la inversión cultural esté en los planes de desarrollo, y se lo he dicho a todos los alcaldes.

En Barrancabermeja, que es una ciudad histórica de las luchas sociales de Colombia desde hace cien años, ahí estuvo Tomás Uribe Márquez, María Cano. Queremos realizar el segundo Pacto Cultural por la Paz y la Vida, el primero lo hicimos en Tumaco, hicimos una acción en Armero, Tolima, y ahora haremos esta.

Estos pactos lo que buscan es intervenir con todas las capacidades del Ministerio en los territorios, llevar a todas las direcciones, hemos estado trabajando allí durante un mes largo para hacer pactos y llegar a acuerdos con las comunidades. En el caso de Barrancabermeja ya llegamos a estos acuerdos y el próximo 9 de diciembre haremos un evento reconociendo al sindicalismo como sujeto social, una de las luchas del Presidente, y segundo, firmando un documento vinculante en el cual nos comprometemos a hacer una inversión por un monto que destinaremos, y que contaremos ese día cuál es, con acciones puntuales y concretas para fortalecer las prácticas artísticas los saberes y por supuesto las conversaciones en los territorios.

Usted mencionó que el gobierno de Gustavo Petro destinó 1.4 billones para la cultura ¿Cuál es la visión del Ministerio para el futuro de las artes y la cultura en estos próximos años?

La destinación de un presupuesto nunca antes visto en cultura en Colombia es un mensaje muy claro del señor presidente Gustavo Petro. Creo que su compromiso inalienable con las prácticas artísticas, con las culturas, con los saberes, con las artes en el país es inobjetable. Para él, una de las grandes metas en este cuatrienio es crear realmente un sistema de educación artística y de formación artística en la educación básica primaria, en la primera infancia y hasta el fin del segundo ciclo, en eso lo estamos acompañando, y por supuesto está de acuerdo con todas nuestras estrategias que presenté esta mañana rápidamente ante los rectores de la UIS y ante las directivas de la UIS, que son cultura de paz, economías populares, territorios bioculturales, Colombia en el mundo, como un plan de internacionalización, economía popular, y por supuesto el tema de formación artística y cultural.

Estas estrategias se articulan al Plan Nacional de Desarrollo y los programas que hace el Ministerio confluyen en estas estrategias de gobernanza cultural para proponerle al país un actuar mucho más decidido de una manera integral y no solo programática o focal, que es lo que hizo el neoliberalismo.

Nosotros creemos que hay que gobernar de una manera integral, la cultura es una visión holística y total de la vida, es la expresión del espíritu, si se quiere y de las formas del espíritu sensible, de lo humano, y de eso tenemos que convencernos y tenemos que de alguna manera abrazar esa idea para empezar a considerar la esperanza, la ilusión, las formas de un futuro en donde la violencia no sea la dueña del discurso colombiano, y podamos estar juntos así estemos en una sociedad en conflicto. Así que ese presupuesto de 1.4 billones fortalecerá a los sectores, fortalecerá a las organizaciones sociales, con quienes queremos construir un destino, y fortalecerá estos programas y estas estrategias, más que programas que he dicho anteriormente.