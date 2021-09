“La luz opaca”: imágenes de Bogotá en el libro del fotógrafo Juan Cristóbal Cobo

Al organizar las fotos, Cobo encontró que tenían una secuencia narrativa similar a una historia literaria y tras alguna insistencia por parte de sus amigos, decidió que publicaría un fotolibro.

“No estaba tan seguro de publicar este libro aunque no es un libro de fotos tradicional. Son imágenes que tienen un proceso y juegan mucho con una parte muy importante del espectador ya que dicen lo que cada cual quiere que le digan desde su propia experiencia”, explica Cobo.

Juan Cristóbal Cobo es caleño y su trabajo ha sido publicado en National Geographic, The New York Times, The Washington Post, Bloomberg Businessweek, Science Magazine, Art Magazin, Leica Fotografie International, New Yorker, L’œil de la Photographie y The Ground Truth Project, entre otras importantes revistas y plataformas de fotografía.

Además, es colaborador permanente de NatGeo Travel.