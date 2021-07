La Manada o por qué algunos jóvenes se juntan para hacer daño

“El libro nació por una obsesión personal. Hay todo el tiempo noticias al respecto, es un tema que nunca deja de suceder, los ataques en manada, las violaciones en manada. Esta es una de las brutalidades de las masculinidades tradicionales. Pero a mí me obsesiono mucho en todos estos casos una pregunta que no estaba del todo respondida: qué pasa por la mente de estos muchachos en los minutos en los que toman esas decisiones”.

La autora dice que para muchos, los hombres que asesinan o violan -en masa y solos- son enfermos, pero, en realidad, hacen parte de hogares muy parecidos a los de la mayoría de la gente.

Quería, además, “que la frontera ética y moral todo el tiempo estuviera como muy difusa entre ellos”.

La novela explora, entonces, el universo privado masculino, del cual la autora no sabe mucho, pero se atreve a imaginar, tal como en el pasado lo hicieran los hombres con el mundo íntimo de las mujeres.

“A mí me daba mucha bronca de la literatura universal que los hombres siempre pueden escribir sobre la vida de las mujeres y nadie les ha cuestionado cuánta precisión tuvieron para describir las situaciones de las mujeres. No sé por qué si me trancó esa idea. Yo también quiero poder escribir las emociones de los hombres”.

Pero, ¿por qué abordar ese otro lado y enfocarse en esos motivos masculinos para hacer daño y no ponerse del lado de la víctima?

María del Mar Ramón responde que ese ejercicio, el de escribir del lado de quien sufre, ya lo hizo. Y ahora deseaba imaginar las razones de ese otro lado, de los hombres, para lastimar.

“Tengo entendido por los comentarios de los hombres que se acerca (a la verdad del universo íntimo masculino) y eso me da mucha risa también. Escribí este libro para pensar y recrear un poco lo que pasaba del otro lado, aunque no es exactamente el otro lado. No sé si eso le haya pasado a los chicos que me lastimaron cuando yo era dolescente. Y ni siquiera era un adolescente en ese año, 2004.

“Yo fui adolescente mucho después, como que estaba muy chiquita. Pero había algo de la estética de la historia que a mí me llamaba mucho la atención y que me gustaba como historia. Además de tener, obviamente, curiosidad sobre cómo piensa una otredad que son justamente los varones. Nunca intenté justificarlos porque, además, no puedo hacerlo. No son conocidos míos, son personajes, pero sí quería profundizar en ese aspecto. Ser un hombre tampoco está tan bueno”.