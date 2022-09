No ha sido sencillo, sin embargo, así como te encuentras con personas que lanzan juicios, también te encuentras con aquellos que admiran tu trabajo y que te alientan a seguir haciendo. En Santander hay mujeres, artistas maravillosas que buscan apoyarse unas a otras. También es cierto que a veces es mejor omitir el mal comentario y seguir con la plena convicción de que estás haciendo lo que amas y después de eso nada importa. También creo que el apoyo que he recibido de los míos es de lo más importante en este sobrellevar y en este continuar”.

“Siempre he concebido mis libros como una salida de emergencia. En este caso, “Sueños Rojos” es todo aquello que puede estar en el corazón de una mujer, su esencia, sus deseos, sus días buenos y malos. Cada verso está cargado de sentimientos bañados con la magia de lo apasionante, de todo lo que puedes amar y de todo en lo que puedes creer”.

¿Qué puede aportarnos la literatura erótica a la compresión del mundo de las mujeres?

“La literatura en general nos puede llevar a lugares inesperados y el erotismo en la literatura representa un descubrir, un desnudar del alma. Desde el inicio de los tiempos, la mujer ha sido vista como delicada, sumisa y dócil: mi poesía muestra a la mujer que sueña y edifica, que no le teme a lo que siente, que es libre y en medio de su libertad se encuentra y se transforma. Mujeres dispuestas y arriesgadas, creo que el verdadero significado de ser mujer”.

¿Cómo llega a este libro?

“Sueños Rojos nace luego de una pausa en la escritura. Hay eventos inevitables, pérdidas y situaciones que bloquean un poco el quehacer del artista. No podría decir que escribí mi libro en meses o en un año, en ocasiones nacían tres o cuatro poemas, luego solo había que esperar a que la inspiración tocara la puerta. El libro ya estaba desde hace algún tiempo, sin embargo no había decidido publicarlo debido a la pandemia y otras situaciones, pero pensé que este era el momento, que debía ser ahora, no podía guardarlo más tiempo”.

¿Cómo fue el proceso de publicación?

“Una vez junté todos los poemas, presenté mi libro a La Casa del Libro Total, que no dudó en acompañarme en este proceso. Realmente pienso que son un apoyo enorme para el escritor. Este proceso inició en abril de este año y después de corregir y acomodar, ya tenemos libro”.

¿Cómo comenzó en el mundo de la escritura?

“Tenía 15 años cuando publiqué mi primer libro en Casa del Libro Total bajo la influencia de mi maestro Pedro García, quien me motivó a seguir escribiendo, luego de descubrir uno que otro poema. Un día, su compañero de colegio, el maestro Joaquín Bretón, nos visitó y fueron ellos quienes me llevaron con Daniel Navas. Fue cuestión de uno o dos meses para publicar mi primer poemario”.