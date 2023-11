La reconocida pianista colombiana Teresita Gómez tiene un tren del Metro de Medellín en su honor

Sentada en este tren, lleno de imágenes y frases suyas, Teresita Gómez confiesa que estas cosas que le pasan, como este homenaje, nunca las ha pensado ni cree que se las merece: “Todo ha ido llegando a mi vida sin esperar, siempre me sorprende y le agradezco a la vida porque ha sido esplendorosa conmigo, me ha dado todo”.

Tres vagones que respiran la esencia musical de Teresita

“Me acuerdo que decía, ‘pero ¿por qué no puedo tocar Mozart si ahí están las notas?’. Algún día me dejaron tocar Mozart y fui muy feliz. Yo sentí que después de eso me podía morir...”. Dicen desde el Metro de Medellín que este tren es una oportunidad para reconocer en vida el talento y la carrera de una artista que ha desmontado paradigmas y ha abierto caminos a las generaciones presentes y futuras.

Quienes se monten en él y conozcan a Teresita Gómez, se podrán emocionar leyendo sus frases y conociendo su historia, pero habrá viajeros que apenas la descubran gracias a estos tres vagones llenos de cultura.

“Soy una persona que ha trabajado por lo que ama para dárselo a todos los seres que quieran recibirlo, para mí la música si no se comparte con los otros, no se logra una unidad, no se une al público, no se logra algo”, dijo mientras el tren seguía en marcha en la línea A, de la estación Estrella hasta la estación Universidad.

“La música clásica era para blancos. Hubo muchos obstáculos, hasta que logré entrar y me ayudaron. Uno no es nada sin los otros”.

El tren es una exposición móvil, allí, además de frases y relatos de la vida de la pianista hay mucha historia y todo el material recopilado se dio gracias a una alianza entre la Biblioteca Pública Piloto, el Metro de Medellín y la Universidad de Antioquia que estuvo a cargo de la investigación, porque todo este contenido fue específicamente seleccionado. “Agradecemos también la vinculación del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y del Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, quienes generosamente nos permitieron hacer uso de su archivo fotográfico para ser incluido en la exposición”, dijeron desde el Metro.

“La música me ha ayudado para todo, tener una familia, ser madre, haber criado a tres hijos, haber amado mucho también, haber tenido muchos dolores de amor, pero siempre la música, como la columna vertebral”. Para Teresita Gómez la música es alegría, es profundidad y siempre espera que de sus conciertos la gente salga menos triste, “que salgan con esperanza, que la vida les sonría un rato”.

Justo hace poco se le rindió un homenaje en el Teatro Metropolitano por sus 80 años de carrera, un concierto que ella misma le dedicó al maestro Fernando Botero, justo días después de su partida.