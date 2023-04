$!La revista Cine Sin Sala llega con su edición No.12, dedicada al cine colombiano

En cuanto a los artículos, la revista cuenta con la presentación de Jimmy Fortuna, quien explora la importancia del cine colombiano para entender nuestra identidad y formas de vida.

También se encuentran otros artículos, como “Asía desde los ojos grandes” de María Vinci, “MIRAR_las” de Rosabel Martínez Pinzón, “A cielo abierto” de Jimmy Fortuna, “Ventana de conexiones” de Abdalá Andrés García Martínez, “Living Filims” de David Mauricio Villabona Alemán y “Imágenes en movimiento” de Ánderson Ricardo Báez. El diseño editorial estuvo a cargo de Yorley Camacho.

En la reflexión más interesante de esta edición, se destaca la importancia de la Ley de Cine para facilitar la producción de películas en Colombia y convertirla en una industria sostenible. Sin embargo, se reconoce que aún falta trabajo para lograr la excelencia que se ve en producciones extranjeras. A pesar de esto, se destaca el talento y la madurez del cine colombiano, lo que se refleja en la diversidad de películas y directoras abordadas en la revista.

Rosabel Martínez señala que “Todos queremos ver una película de una excelente calidad, que nos sorprenda con una buena historia; que el director, productor y guionista lo den todo; que la fotografía, la música y los actores nos dejen sin aliento; que nos den ganas de ir a la sala de cine y algo importante que la recomendemos. Pero creo que aún nos falta “eso” que vemos en producciones extranjeras y no en las nuestras”.

Y agrega: “Al cine colombiano le falta un centavo pal’ peso, esto podría ser uno de los motivos que nos llevan a no darle la oportunidad y nos quedamos con el sin sabor de producciones de años atrás. El cine colombiano ha madurado, no soy experta en el tema y no me queda bien hacer conclusiones, lo que si puedo decir es que me fue difícil escoger 5 directoras y 5 películas porque hay mucho material, hay talento y lo mejor que hay cine ‘Made in Colombia’”.