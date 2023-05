“La Rola Band”: Mujeres que fusionan ritmos y regiones

Entre marzo y abril pasados, la reconocida cantante de música popular, Paola Jara, quien además es pareja del santandereano Jessi Uribe, estuvo de gira en Estados Unidos con su “Vivencias Tour 2023”.

En los teclados estuvo acompañándola Lindy Sánchez, quien muchas veces cantó junto a ella en el escenario para deleite de los asistentes a los conciertos.

Pero hay algo más que Lindy ya se trae entre manos: “La Rola Band”, de quien es la líder y compositora. Una agrupación que pone a bailar a todos con sus ritmos.

“He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas talentosas que trabajan en el medio de la música en Bucaramanga y en la zona de Santander. Hay músicos increíbles, cantantes e intérpretes. He trabajado en muchos géneros, actualmente estoy en el popular, pero también he trabajado en música latina tropical y balada. Siempre he encontrado gente muy talentosa. Creo que el departamento de Santander tiene un talento increíble en el ámbito de la música y el panorama es buenísimo. Se han abierto muchas puertas y caminos para las personas de allá y se siguen creando géneros, música e innovando. Creo que van a pasar cosas buenas y están pasando cosas buenas desde allá”, comenta Lindy, quien espera visitar pronto Bucaramanga.