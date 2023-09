$!La santandereana Laura Juliana Pinzón obtuvo el primer lugar en el Festival “Turpial Cafetero 2023”

Sobre su experiencia en el Festival “Turpial Cafetero”, Laura compartió sus emociones diciendo: “Participar en el festival es definitivamente una de las experiencias más increíbles que he tenido. Ya he tenido la oportunidad de participar en varias ocasiones, y fue increíble, no solo porque Armenia es un lugar hermoso, sino también porque tuve la oportunidad de conocer a otros artistas y músicos y aprender de ellos, ya sea viéndolos o recibiendo sus consejos. La verdad, agradezco mucho desde los talleres hasta las charlas con los jurados; siempre nos dejaron una enseñanza y aprendimos cosas que me parecen muy importantes para nosotros como artistas”.

Laura Juliana Pinzón Gómez continúa inspirando a otros con su talento y dedicación a la música andina colombiana y promete un futuro brillante en la industria musical.