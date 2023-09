Yuli M. Ruiz Caballero, reconocida como la Mejor correctora de estilo de Colombia, compartió su entusiasmo y gratitud por este reconocimiento: “La verdad sentí una responsabilidad muy grande porque nunca me imaginé recibir este premio. Soy fiel creyente de que si nosotros queremos una verdadera transformación social, lo debemos hacer a través de la educación, por eso inicié con el proyecto de Yuligrafía”.

La historia de Yuli M. Ruiz Caballero es una inspiradora lección de superación y dedicación a la excelencia en el campo de la corrección de estilo. Comenzó su carrera en medios de comunicación y organizaciones, pero su pasión por la ortografía y la redacción surgió después de una experiencia frustrante en una entrevista de trabajo en la cual fue criticada por algunos errores ortográficos: “La persona que me hizo la entrevista no fue muy asertiva con sus comentarios, y eso me impulsó a mejorar mi ortografía”.

Hace dos años, Yuli M. Ruiz Caballero decidió iniciar su proyecto “Yuligrafía”, a través del cual enseña ortografía y redacción en redes sociales. Su enfoque es único, ya que utiliza ejemplos cotidianos y humor para hacer que el aprendizaje sea accesible y entretenido. “Trato de enseñar con ejemplos cotidianos y graciosos para que las personas se saquen de la mente que la ortografía es complicada o aburrida”, explica.