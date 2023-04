La segunda vida de las cosas, del poeta santandereano John Freddy Galindo, gana el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus

En el libro se explora el deterioro de las cosas, no solo la lluvia o la humedad, sino también el óxido y la pintura que se descascara. Es una poética de la casa y de las cosas que ya no están, como el rosario de colores, fotografías, paraguas viejos y el teléfono de su mamá.

“Mi madre fue una persona con la que yo tenía un gran vínculo desde la sensibilidad artística. Alguien que me enseñó el mundo desde esa otra mirada. Una persona con una humanidad increíble. Fue ella quien me dio, de alguna u otra forma, esa sensibilidad de ver el mundo”, señala el poeta.

Esa relación del mundo con las cosas hoy, sobre todo en un mundo donde todo va tan rápido, me interesaba como material poético.

John Freddy Galindo, escritor.

En el libro se explora el deterioro de las cosas, no solo la lluvia o la humedad, sino también el óxido y la pintura que se descascara.

John Fredy Galindo dice que “no son determinantes los premios en la carrera de alguien que escribe, pero son un abanico grande que airea un poco la experiencia. No es una competición, la escritura no es una carrera de quien llegue primero, pero creo que los premios ayudan no sólo económicamente un poco a sortear las dudas, pero más allá de, qué sé yo, del valor de este premio, es sobre todo simbólico por lo que representa: este homenaje que quería hacerle a mi madre y también al mundo sensible, al mundo material en el que mi poesía se mueve”.