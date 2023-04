La sinfonía de ilustración y música: la creatividad de Roger Ycaza

“La veo con mucho agradecimiento. Imagínate, ya son muchísimos años desde que empecé a trabajar en ilustración, en libros, a la par de la música. Todo ha estado siempre relacionado. Veo este paso del tiempo también con expectativa de lo que viene porque además ha sido un proceso de aprendizaje constante. Soy autodidacta en todas las áreas en las que me he movido, entonces estoy muy contento de seguir estando ahí, de poder mantenerme en esto.

Empecé a golpear puertas, a aprender por mi cuenta, fue algo que llegó para quedarse para siempre. Es una profesión que admiro, además de querer muchísimo: se puede contar o narrar a través de la Ilustración.

“Es mi banda más personal, más cercana, de todos los proyectos musicales que he tenido. A Frailejones lo habíamos dejado de lado, no habíamos podido tocar porque llegó la pandemia y nosotros, a finales del año 2019, habíamos lanzado nuestro primer álbum y lastimosamente, llegó la pandemia y nos afectó a todos.

Somos un trío de músicos que está ahí, al frente de la música, y al igual que con los libros, estoy muy contento de poder regresar.

¿Cómo nos permiten esas vertientes sostenernos y mirar hacia adelante?

“En mi caso, los proyectos siempre están ahí, siempre aparece una idea nueva que quiero compartir y eso me mantiene a flote. Justamente en épocas de pandemia y lo que fue pasando desde el 2020 a los momentos que estamos viviendo, cada proyecto que he ido realizando, ya sea en la literatura, en la ilustración, en la música me mantiene a flote, me mantiene pensando en que todo esto vale la pena y que hay que seguir soñando”.