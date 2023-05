Las Raras del Folclor: música y activismo por las mujeres sexualmente diversas en el Caribe

“Una de las canciones que particularmente me gustan se llama “Rosa y Margarita”, que cuenta la historia de amor y, tristemente, de desplazamiento de una pareja de mujeres lesbianas en los Montes de María, que ha sido una región históricamente golpeada por el paramilitarismo y la violencia en el país. En ella contamos esa complicidad social, contamos un poco sobre los prejuicios que han tenido los actores armados contra las personas Lgbt y no podemos desconocer, justamente, lo que salió recientemente en el informe de la Comisión de la Verdad donde pudimos enterarnos como país que las personas Lgbt hemos sido blanco constante de la violencia y de todos los actores armados.

Hay una controversia actual porque hay algunas mujeres que no reconocen la diversidad en las mujeres trans y hay noticias e informaciones tergiversadas que no reconocen su identidad. Es importante la unión entre personas sexualmente diversas e incluso mujeres heterosexuales para no causar más vulneración ni daño en la experiencia trans...

Finalmente, hablemos un poco acerca de cómo el arte permite la expresión de todas estas formas de amar de todas esas formas de ser de las mujeres y bueno y las expectativas que tienen con su disco.

“Las expectativas están todas. Estamos muy emocionadas porque ya nos pueden escuchar por todas partes, no solamente en vivo y nos emociona tanto porque no es un producto académico, no es una investigación, no es un proyecto demasiado formal, sino que es música.

Y la música, el arte en general, es una herramienta maravillosa para tantas que lo que nosotras buscamos es tratar de destruir prejuicios contra las diversidades sexuales pues creemos que el hecho de que no sea un producto académico nos permite llegar a muchas personas y acceder a espacios en los que podamos llegar al público en general. Es una confirmación para nosotras de que esta manera de expresar y de llevar este mensaje es correcta”.