$!“Las travestis son personas con una inteligencia superior”: Camila Sosa

Camila Sosa cumplió una a una las actividades planeadas que le programaron en su visita a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo-2022), siendo una de las principales invitadas de la primera parte de este evento editorial.

“Fue una actividad de la Filbo con la Red Comunitaria Trans y ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido de todas las ferias del libro en las que he participado, porque fue un encuentro transformador, más potente, sin duda”, comentó la autora y actriz transgénero argentina.

Una comunidad a la cual pertenece, con la que se identifica con sus historias, al ser de un pequeño pueblo de cinco mil habitantes a 80 kilómetros de Córdoba, Argentina, cuando a la edad de 16 años empezó con el travestismo, hace más de dos décadas, lo que lo hacía aún más difícil.

“Una persona que hoy decide empezar en el travestismo no tiene la menor idea de lo que pasamos nosotras. El camino fue doloroso, pero lo hemos dejado allanado, aunque no ha dejado de ser difícil”,

Un mundo y un momento que bien plasma en ‘Las Malas’, su primera novela publicada en 2019, con una historia está ambientada en la ciudad de Córdoba (Argentina) y se centra en la vida de un grupo de travestis que ejercen la prostitución callejera en el Parque Sarmiento, entre las que se encuentra la propia narradora.

Siempre con una mirada crítica y honesta, se encontró en la ‘zona de tolerancia’ de Bogotá con una comunidad confinada en esta zona de la ciudad. “Lo malo es que para el evento, la zona se llenó de uniformados y los clientes no podían ingresar, por lo que las chicas no podían hacer el dinero para comer. Pero me encontré con personas muy inteligentes, sensibles, generosas entre ellas y hablan mucho sobre literatura”.

Y agregó, “En estas giras, suelo hacer muchas notas diarias donde se habla de todo menos de literatura, pero el encuentro con ellas fue de literatura, la escritura y la lectura. Fue una confirmación de que las travestis son personas de una inteligencia superior para sobrevivir en una Latinoamérica como está. Segundo, por el vínculo que tienen con la palabra, con sus propias historias y las historias de las demás”.

A la Filbo-2022 llegó con su nuevo libro de relatos, ‘Soy una tonta por quererte tanto’, ambientados en la década de los años noventa, cuando una mujer se gana la vida como novia de alquiler de hombres gays. En un fumadero de Harlem una travesti latina conoce íntimamente nada menos que a Billie Holiday. Un grupo de rugbiers regatea el precio de una noche de sexo y a cambio recibe su merecido.

Historias que pueden suceder en casi cualquier parte del mundo. “No hay nada más visible que una travesti, por eso las quieren expulsar, porque no podemos dejar de ser visibles, lo llevamos en la frente como una letra escarlata. Lo que hay que hacer visible es la violencia y la mierda que nos dan todos los días”.