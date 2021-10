“Las Troyanas”, arte y memoria de las mujeres, se presenta en el Teatro Santander

Porque en Colombia este es el ejercicio más fácil, olvidar las heridas más grandes de nuestra historia y por qué ocurrieron, Las Troyanas llegan para hacernos sentir en la piel el dolor que no debemos olvidar y que así no se repita eternamente en quienes nos siguen, como en las tragedias griegas.

El Salado, dolor y muerte

La masacre de El Salado que cometieron los paramilitares contra los pobladores de Villa del Rosario entre el 16 y el 22 de febrero del 2000 y quienes la sufrieron cuentan que se alargó por dos semanas.

El Centro de Memoria Histórica señala que 450 paramilitares, en helicópteros, asesinaron a 60 personas completamente indefensas. Luego de ello, sus 7 mil habitantes se fueron. Solo un poco más de 700 personas han retornado.

“La obra no quiere reproducir, por supuesto, esos hechos de horror. Ante todo quiere proponer una poética particular para pensar en una estética que haga memoria, pero que sea teatral. Aspectos como la resiliencia de las mujeres y la búsqueda del perdón, que también fue un tema bastante polémico en nuestra búsqueda”, cuenta la actriz Claudia Mantilla.

Mantilla se refiere a la idea de cómo es posible el perdón cuando el acto es tan atroz, tan destructivo y, por supuesto, imborrable: “cómo podría hacerse ese tránsito hacia un perdón. Si lo pensábamos nosotras, que no vivimos directamente ese conflicto y nos cuestionaba, imaginábamos cómo debió ser ese tránsito para estas mujeres, que ya están ayudando a otras mujeres y que, sin duda, tuvieron que hacer un perdón que viene de adentro, que no es un decreto, que no es una imposición, que no es nada que venga de afuera. El perdón tiene que venir ante todo de adentro y debe estar acompañado de muchas otras cosas para que realmente se dé”.