$!“Lettering sin límites”: una alternativa para la creatividad

“Este libro como tal la idea nació hace ya un buen tiempo. Nosotros llevamos ya 4 años haciendo “lettering” y tres años como emprendimiento y siempre quisimos hacer un libro pues sentíamos que era una forma de masificar nuestra misión, que es ayudarle a las personas a descubrir que todos somos creativos así no tengamos un trasfondo o una formación en diseño o una formación artística”, cuenta Alejandra.

¿Por qué el interés por el “lettering”?

“Creo que todos tenemos una conexión con el lápiz y papel. A través del tiempo buscamos formas de hacer las cosas más rápido, pero en el fondo siempre hay esa conexión y eso es lo que nosotros queremos explorar con “lettering sin límites”: que la gente vuelva a conectarse con el lápiz, con su papel, que pueda descansar un poco de las pantallas de los computadores, de los celulares, que pueda volver hacer algo que hacían de niños, que era sentarnos a explorar con colores, marcadores, lápices. Y así conectarnos un poco también como con esa niñez donde nos encantaba aprender con color y también darnos un espacio diferente de nuestras ocupaciones diarias, darnos un espacio para explorar nuestra creatividad, para hacer mucho más libres y cosas que nos hagan también sentir un poco más de felicidad”.

Alejandra y Luis Miguel tienen un emprendimiento llamado “My lettering”, que nació de la idea de Alejandra por hacer algo diferente y creativo con relación a su profesión: ingeniería industrial. Alejandra es bumanguesa y es egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Soy ingeniera industrial y me dedico un poco a la parte financiera. Yo trabajé en el sector administrativo, luego pasé a la docencia y vivía en una etapa en la que estaba profesionalmente ocupada y familiarmente también. Tenía un niño pequeño, en este momento tengo dos y entre las ocupaciones de la casa, de los niños, de la universidad y llegó un momento en el que empecé a sentir que había una desconexión, no estaba haciendo nada que me gustara muchísimo”, dice Alejandra.

Comenzó a indagar en Instagram y allí encontró a algunas personas que ya practicaban el “lettering”.

Para Alejandra solo era algo “bonito” y que le llamaba la atención porque tiene buena letra. Se interesó por comprar los marcadores y pensó que lo podía hacer igual que los demás. Pero no fue así.

“Mi esposo, que es diseñador gráfico, me habló mucho más de la técnica. Tenía que aprender y, afortunadamente, a mí me gusta aprender, así que me concentré mucho en ver qué podía lograr, hasta dónde podía llegar”, explica Alejandra.

Y fue así como nació su emprendimiento, “My lettering” y hoy su libro “Lettering sin límites”.