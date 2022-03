$!Libro textil: mujeres y artes de Zapatoca para el mundo

Crear vínculos de confianza, hilos de afecto, fortaleza para luchar en una sociedad conservadora, para permanecer juntas a pesar de los tiempos difíciles y para hablar por fin de pasado doloroso que se lucha por superar, pero ya no solas, sino unidas, es parte de la esencia de “Entre letras y puntadas”, el libro textil que presenta la colectiva Entre Puntadas y Pomarrosas, nacido en Zapatoca, Santander.

Y agrega: “la intención de darle una voz a muchas mujeres que en su momento tal vez no fueron escuchadas y ahora podemos saber de sus vivencias, sus sentimientos, sus momentos difíciles y que tal vez en ese momento simplemente fueron dejadas de lado por el hecho de simplemente ser mujeres”.

La fuerza de la unión y la creación

El colectivo Puntadas y Pomarrosas cuenta que mujeres entre los 20 y 60 años, maestras jubiladas, docentes, amas de casa, trabajadoras independientes, artesanas, lideresas, estudiantes, niñas y niños, se han unido para bordar su rechazo a la violencia.

El colectivo nació en 2019 y su idea fue trabajar en un activismo a través del hilo y la aguja y así, fue como nació la idea del libro.

María Alejandra Lobo llegó al colectivo con 16 años a finales del 2020 y gracias a una amiga que le hizo la invitación.

María Alejandra es artista visual y al saber del colectivo se sintió atraída por la idea de hacer un reportaje audiovisual cubriendo toda la experiencia de este grupo de mujeres.

“El colectivo, además de traer a mi vida personas muy especiales con las cuales he podido crear vínculos, también me ha permitido de-construir muchos prejuicios y tabúes con los que he crecido”.

María Alejandra se siente mucho más feliz conmigo misma y como mujer y ha sentado las bases para empezar a formar su “propia conciencia crítica para conmigo y la sociedad en la que habitamos, además he podido demostrar y ampliar mis conocimientos artísticos”.