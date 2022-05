Llega el Festival Independiente de Cómic Colombiano 2022

Del 20 al 22 de mayo de 2022, el Festival Independiente de Cómic Colombiano, reúne a los amantes de los cómics y de la novela gráfica en charlas, conferencias, talleres, networking y conferencias virtuales con tres invitadas internacionales, además actividades presenciales que les permitirán exhibir sus proyectos y ampliar sus conocimientos.

El Festival, dirigido a los artistas, fanáticos del cómic, creadores y editores, contará con más de 20 actividades presenciales que se llevarán a cabo en la Biblioteca Pública Barco. Como ha sido tradición en las versiones anteriores vuelve el callejón de artistas, espacio de exhibición para que los creativos puedan mostrar su trabajo.

“La Red de Bibliotecas públicas de Bogotá se une a la nueva edición del Festival del Cómic Colombiano que se realizará en la Barco, como parte del Plan de lectura, escritura y oralidad, Leer para la Vida, que busca promover el acceso a las diferentes formas de leer y a acercarnos a formatos tan diversos como el cómic y la novela gráfica”, afirmó la directora de lectura y bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, Consuelo Gaitán.

Con una agenda presencial, los días 20, 21 y 22 del mismo mes, la Barco acogerá a cerca de 35 expositores, entre los que se cuentan artistas y agentes de las artes plásticas y visuales, editoriales independientes y comunitarias, así como agentes del ecosistema del libro, bailarines, academias de danza, productores audiovisuales, entre otros gestores.

A su turno, la agenda virtual contará con la participación destacada de las tres invitadas internacionales: “Delius”, María Delia Lozupone, directora de la Editorial Loco Rabia (Argentina); Sarah Leavitt, autora canadiense de las novelas gráficas: Agnes, Murderess y Tangles: A Story About Alzheimer’s, My Mother and Me y Renée Nault, autora canadiense de cómic encargada de la adaptación en novela gráfica Handmaid’s Tale. Las conferencias serán transmitidas desde el auditorio principal de la Barco.

Consulte la programación en https://www.biblored.gov.co/programate.