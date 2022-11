“Lo que no fue dicho”, del escritor José Zuleta Ortiz ha ganado el Premio Nacional de Novela

El escritor José Zuleta Ortiz ha ganado el Premio Nacional de Novela, con Lo que no fue dicho, publicada por el sello Seix Barral del Grupo Planeta. Zuleta nació en Bogotá en 1960 y vive en Cali desde 1969. Ha ganado varios premios nacionales de poesía y cuento, entre ellos, el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura en 2009, con el libro de cuentos Ladrón de olvidos. Ha publicado cinco libros de cuentos, cuatro libros de poesía y un libro de retratos. Algunas de sus obras han sido traducidas al francés, inglés, portugués, italiano y holandés.

“Lo que no fue dicho” es una novela sobre quiénes son nuestros padres y qué cargamos de ellos a cuestas, sin remedio. Como en El extranjero, de Albert Camus, la breve noticia de la muerte de la madre del narrador es el disparador para esta estupenda primera novela de Zuleta Ortiz. La deriva en la que su autor convierte una experiencia en una voz es suficiente razón para no soltarla. No es una novela de formación, pero lo es, no es una memoria, pero lo es, no es un poema, pero tiene mucho de eso... no es una trama unívoca, pero lleva de la mano al lector como las manos de un invidente imaginan un rostro.

En esta novela del escritor y poeta caleño está el Lazarillo, el Buscón, los múltiples oficios de Bukowski, la influencia inequívoca de Salinger, Capote, Mailer, la presencia flotante de Pessoa, de León de Greiff, y de su padre, Estanislao Zuleta y de su madre, María del Rosario Ortiz.

Esta es la novela de un hijo como testigo de desgarramientos que no juzga, y que convierte en parte del diálogo con esos otros –o con ese otro– que es la voz de un niño que se va haciendo hombre dándose cuenta de que crecer es ir perdiendo el valor de las cosas.