$!Lo que trae el Teatro Santander para este segundo semestre de 2021

Finalmente, Julie Fajardo señala que es importante que se creen estrategias para que “la experiencia virtual no opaque lo presencial. Tener humanos al frente no se puede reemplazar, pero sí nos puede llevar a otras cosas. Por ejemplo, con la programación digital, sino hay vuelos internacional no tengo que perderme las maravillas que están pasando en otros grandes escenarios, pero pensando que si tengo la oportunidad de verlo en presencial no voy a perder la oportunidad”.

Y esa oportunidad estará dada por la programación del Teatro Santander para los próximos seis meses.