Beatriz Vanegas Athías regresa con ‘Luz y Esther’, un amor que desafía el tiempo y las convenciones

“Siempre he explorado temas poco convencionales, el amor entre mujeres, la concepción de familia entre dos mujeres que se aman, la necesidad de narrar que para la existencia de un hogar basta que exista generosidad, gratitud y amor no importa que ese hogar lo conformen dos mamás o dos papás. La literatura debe mostrar lo que otros discursos ortodoxos invisibilizan. Yo venía concibiendo estos personajes desde hace años, pero no encontraba la forma de incorporarlos en un texto. No sabía si sería un poema, un cuento...”.

Dice que la historia le salió de una sola tirada “a eso de las tres de la mañana”. Y a las cinco estaba escrito el “primer y esencial” borrador.

Este libro, además, está dedicado a su compañera de toda la vida, Sandra.