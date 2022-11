Manuel José Jaimes, director de Las Troyanas: “En cualquier tipo de conflicto armado las mujeres son las que quedan cargando el dolor y el sufrimiento”.

“Surgen unas acotaciones muy interesantes con respecto a la necesidad de no olvidar, pero también con la constante de no olvidar para que no se repita pero también poder seguir adelante a través de la resiliencia y el perdón”.

Hablemos acerca del éxito de la obra, que se ha presentado en varios lugares y por qué se da.

“El éxito y el fracaso de una obra es una es un tema tan relativo... Creo que una de las fortalezas, voy a hablar en términos de fortalezas, de la obra es la forma en que se narra en los eventos.

La dramaturgia está construida con mucho respeto hacia las víctimas e invita realmente a que las personas tengan un punto de reflexión importante sobre el tema.

Se ha hecho con una documentación, con una investigación seria sobre los eventos, en este caso de la masacre de El Salado, pero creo que sobre todo es el respeto con que se ha trabajado el concepto de las víctimas.

La dramaturgia ha jugado un papel muy importante porque desde el principio, como dramaturgo, me propuse un texto para no reír, un texto para conmocionar al espectador y creo que ese cometido se ha cumplido: el espectador no sale inerme, no sale apático, se involucra de una u otra manera y eso tal vez es lo que ha conectado tanto y por eso crea esa dinámica de circulación.

Cuando llegamos a Mujeres en Escena por la Paz se abrieron invitaciones a otros festivales, en la misma presentación local. Significó también un movimiento importante en redes y fuimos invitados a varias eventos precisamente por esto y por estar muy atentos a las convocatorias. A veces los artistas descuidamos eso, que es nuestro ‘modus vivendis’”.