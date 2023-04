‘Margarita Rosa de Francisco va sola’: lea un fragmento del segundo libro de la reconocida actriz

Margarita Rosa de Francisco es una artista polifacética conocida por sus papeles protagónicos en cine y televisión, así como por su música. Además de sus actividades creativas, también se ha aventurado a escribir como columnista y autora de ficción. Su novela debut, “El hombre del teléfono” (2016), explora temas de rupturas y viajes de liberación.

Su último libro, “Margarita va sola”, que ya está disponible en las librerías colombianas, es una reflexión sobre la decisión de una mujer de pensar por sí misma sin temor a equivocarse.

Con una prosa genuina, directa y sin concesiones, Margarita va sola nos revela los pliegues de una mente inquieta e inquietante. Su autora hace estallar el espejo en el que se refleja y consigue que los fragmentos sean una lectura feraz y colmada de elocuencia.

Compartimos un fragmento de su nuevo libro:

Justifico mi escritura como una manera de gestionar el duelo de la vida, a lo cual todos tenemos derecho, aunque lo hagamos desde una inteligencia mediana y con mediocre calidad.

Me ha parecido interesante observar en mí misma el fenómeno de «creer que pienso».

No creo que mi pensamiento haya evolucionado; más bien, intenta deshacerse.

El deseo continuo de poner en palabras el estupor que produce en mí el ejercicio de vivir y ver vivir a otros. Así fue posible construir un relato que, si bien empieza y termina en las páginas de este libro, se me ha revelado como un texto vivo, que no concluye y que se busca e interpela a sí mismo.

(...) He descubierto que lo que dejo consignado aquí es una gran protesta contra el Yo —y todo aquello que lo compone— desde conceptos, desde la cotidianidad, desde el amor, desde la invención, desde el sueño, desde donde sea que se manifieste la persona que he creído ser hasta ahora.

En cuanto a mi manera de escribir, me empalagan todavía algunos artículos, llenos de adjetivos innecesarios (quité los que pude), tal vez porque al comienzo de mi camino como columnista ponía demasiado empeño en «escribir bien», para así demostrar que eran aptos para ser publicados. No obstante, es interesante que el lector mismo se percate de las diferentes formas (¿estilísticas?) que aparecen a lo largo de la lectura, entre las cuales los diarios son los pasajes menos cuidados, pues siguen el ritmo de los pensamientos, tal como surgen en cada momento.

Sobre el título Margarita va sola, hay una referencia curiosa. En el lenguaje «salsachokeño» (el salsachoke es una variación urbana de la salsa caleña), cuando dicen que alguien «va solo» es porque va «sobrado»; es decir, que no necesita ayuda, va tranquilo, va lejos, va sin miedo de que lo alcancen. En ello reparé después de haber pensado el título de mi página web,

margaritavasola.com, como un anuncio de que ya no escribiría por contrato.

En aquella ocasión —en vista de que un columnista pago tiene tantas limitaciones para expresarse con libertad— resolví abrir mi propio «desperiódico» e irme sola con mi opinión a un lugar donde no tuviera patrón (muy oportuna la palabra «patrón», en el sentido de «jefe» y de «molde»). A este libro también lo bauticé con esa frase porque es un intento de pensar y despensar en solitario.

Lo de «ir sobrada» también prefiero tomarlo como una voz de aliento; esa voz que anima a seguir adelante cuando uno está inseguro de lograr algo, y que diría, en clave de salsachoke, «tranquila que va sola, va sobrada, hágale que no hay peligro». En este contexto, «ir sola» es lo conveniente, lo seguro; cuando, por lo regular, una mujer que va sola (por la calle o por la vida) se encuentra en situación de alta vulnerabilidad.

Me cuadran todos los sentidos que se le quieran dar a esa oración, aunque no necesito que me animen ni llenarme de valor para publicar esto; sólo un tipo de narcisismo que, al menos, no mata gente.