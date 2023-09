$!María Fernanda Mantilla: la artista de las miniaturas que revive la memoria urbana de Bucaramanga

“Ha sido un proceso de búsqueda para entender lo que nos hace ser quienes somos como habitantes de una ciudad. Independientemente del estrato social, las calles son las mismas para todos. Son elementos que, quieras o no, forman parte de nuestra identidad y personalidad. También ha sido un proceso muy bonito tratar temas de Bucaramanga. Esto me ha acercado más a la ciudad y a lo que soy. Siempre estamos buscando formas de expresarnos y entender nuestro entorno”, dice.

Su primera incursión en la miniatura comenzó con una tarea universitaria. La idea era representar cómo percibía la ciudad desde nuestro punto de vista personal. Decidí utilizar la técnica de miniaturas y el tema urbano para mi proyecto. Las primeras estructuras que construí fueron del área alrededor de Plaza Satélite.

“Había un restaurante que me llamaba mucho la atención por su letrero. Hice una chaza de dulces, una carroza de aguacates y un carrito de tintos. Fueron las primeras piezas que hice con una técnica que me resultó muy sencilla y fluida. Entregué el trabajo y luego lo expusimos. Me identifiqué muy bien con la técnica y me gustó el formato pequeño porque podía manejarlo mejor y no me dolía tanto la mano al pintar”.