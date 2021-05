Mario Mendoza: duelo, desesperanza y un género inédito en su nuevo libro

Durante esta pandemia, Mario Mendoza ha tenido que experimentar diversos duelos: el de su mamá, quien falleció recientemente (no a causa COVID-19) y de la esperanza de pensar que el mundo tomará esta amarga experiencia de un virus mortal y expansivo para recapacitar: en realidad, el autor reconoce en los indicios que no vamos por buen camino.

Sin embargo, Mendoza, muy querido por el público colombiano, pero a quien le había tomado regresar al mundo de la ficción, lanzó recientemente su libro “Bitácora del Naufragio”, donde presenta, también, un nuevo género: un híbrido donde mezcla ficción y realidad a través de la narrativa de un diario y de historias de personajes ficcionados.

“Uno de los grandes problemas que yo tenía era la inspiración. Cerrado Aquelarre, sentía que expresivamente estaba clausurado, que no tenía por dónde entrar de nuevo al lenguaje narrativo”, explica Mendoza.

Esta clausura de la que habla el autor lo hizo centrarse un par de años en la narrativa de cómic, donde, salvo por los diálogos, se escribe para más para el ilustrador que para el público.

Sin embargo, durante la pandemia y alerta de los sucesos que, en gran parte, tuvo la visión de predecir en libros anteriores, Mendoza decidió que debía aventurarse a crear este nuevo género.

“Cuando de pronto estalló la pandemia, de lo que sí me di cuenta es que tenía que construir un género mixto. No iba a poder hacer una novela, no iba a hacer un libro de cuento, no podía hacer un reportaje o crónica. La realidad es tan vertiginosa, tan extraña, tan rara, que tengo que crear un género que es un diario donde entran otras voces, donde se cuestiona dónde está lo real”, explica Mendoza.

El duelo

“Bitácora del naufragio” es una especie de catarsis para Mario Mendoza: su mamá murió debido a los efectos colaterales de la COVID-19 que van más allá de lo físico: la soledad.

No pudo hacer el ritual de despedida, ya que para ese entonces no había hornos crematorios. Además de ello, el escritor tuvo un accidente que le impedía moverse y asearse en forma, lo cual, dice, lo fue convirtiéndo en una especie de troglodita que, al final, sucumbió a solicitar ayuda: dos enfermeras cuidaron del escritor y el diálogo con ellas fue bálsamo para su salud mental.

“El duelo tiene una característica y es que uno tiene que procesar la pérdida, tiene que incorporarse a la muerte. Pasar de la persona física, mi mamá, mi primo, hermano, mi colega, incorporarlo como motor, como una fuerza interior, ese proceso es muy complicado”, señaló Mendoza.

La desesperanza por el futuro

Mario Mendoza fue construyendo “Bitácora del naufragio durante todo el año de la pandemia, observando noticias e investigando si se estaba escribiendo ficción sobre este tema.

El suyo es uno de los pioneros en hacer este análisis ficcional y más allá de las cifras y datos técnicos con los que hemos aprendido a lidiar a lo largo de la aparición de la COVID-19.

En lo que Mendoza sí se apega a lo real es en lo relacionado a las expectativas sobre el futuro y sobre qué tanto podremos aprender de esta pandemia como humanidad.

“Hemos entrado en otra época, en un túnel donde ahora la oscuridad es mucho mayor. Me parecía raro la expresión de la gente que decía: ya se ve la luz al final del túnel. Yo veía todo lo contrario. A veces me miran como una especie de pesimista irredento y lo que pasa es que era fácil leer los informes de Naciones Unidas y de la FAO”, señala el escritor.

Además, indica que no se trata solo de un conflicto colombiano, haciendo referencia al paro nacional que se adelanta desde hace tres semanas, sino también a la guerra desatada entre israelíes y palestinos.

“No creo que haya una solución rápida para que logremos pasar. Creo que el sistema está sobresaturado y se pasó la línea de no retorno. Hay que enfrentar lo que viene de la manera más lúcida que podamos y eso es lo que está por verse: si seremos capaces o no”, explica Mendoza.