"MercArte", la iniciativa para apoyar a los artistas y artesanos de Girón

Más de un mes lleva la cuarentena en Colombia y cada día, el número de casos por coronavirus aumenta en todas las poblaciones del país. Hasta el momento, 5.379 son los casos confirmados.

En estos duros tiempos de pandemia y de cuarentena, muchas personas se han visto damnificadas por la falta de trabajo, de oportunidades y hasta de necesidades de primera mano. Eso pasa con los artistas y artesanos de Girón, Santander, quienes se les ha dificultado su trabajo día a día en las calles o en los pasillos de las casas de cultura del área.

Por eso, el maestro César Chaparro, pintor y docente por más de 20 años en universidades como la UIS o la UDI, decidió crea la iniciativa “MercArte”, con el fin de apoyar a los artistas de esta región.

“He pasado la cuarentena acá en mi casa, pero la verdad a los artistas casi no nos da duro el encierro. Normalmente estamos en nuestro taller, pero hay miedo y angustia. Eso me llevó a crear esta iniciativa, no por mí, sino por todos en general”, comentó Chaparro.

¿De qué se trata la iniciativa?

César, quien tiene más de 40 años de trabajo como pintor, donó 100 grabados hechos en la técnica de linóleo, iluminados manualmente. Cada uno de estos grabados tiene un valor de $500.000, pero la donación tiene otra finalidad. Él busca donarlos por mercados con un valor de $100.000, para dárselos a los artistas y artesanos de este sector de la región.

“El apoyo ahorita es muy poco, por eso se me ocurrió esta iniciativa de un trabajo que he venido haciendo desde hace ocho meses”, afirmó.

El coronavirus ha llevado a la gente a lugares y plataformas que la gente nunca imaginó. Eso pasó con César, quien tuvo que crear por primera vez un perfil de Facebook para poder dar a conocer su iniciativa.

“No ha sido fácil, yo no manejo las redes sociales y los medios. Con un grupo de amigos tomamos esta iniciativa y bueno ahí estamos haciendo todo para ayudar”.

Primeros canjes

La iniciativa ya comenzó a funcionar. Alrededor de 20 personas ya se han contactado con el maestro y han desembolsado el dinero por sus grabados. Según cuenta, el trabajo se incrementó porque ahora debe comprar los mercados, armarlos y entregarlos; pero no es un problema para él.

“Ya hicimos las primeras entregas, 20 personas nos llamaron y ahora viene otro trabajo. Nos dieron el dinero, vamos a comprar los mercados, los armamos y los entregamos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera: llamaremos a los artistas y artesanos uno por uno para que vengan a mi taller y acá se les entregará. Haremos un registro de la entrega”, comentó el artista.

El taller de César Chaparro se llama Agua y Aceite y queda ubicado en la calle 47 22 – 04, en el barrio El Poblado de Girón. Si desea comunicarse con él para la iniciativa, puede llamar a este número: 316 413 1068.