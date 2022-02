Mincultura aprueba beca de investigación en Bucaramanga para Guerreros del Asfalto

Dos becas de investigación en danza ofertó el programa de estímulos 2021 del Ministerio de cultura en Colombia y una de esas becas se queda en Santander: Edinson Ferley Omaña Duque, director de la agrupación Guerreros del Asfalto, bailarín de danza urbana con mas de 16 años de trayectoria ganó esta convocatoria en danza con el proyecto “Guía para el manejo de la energía vital en danzas urbanas popping y breaking”.

“Somos parte de la cultura Hip Hop, la inteligencia del movimiento, un movimiento consciente, estos términos son expresados por Krs One en The Gospel Of Hip Hop I, Esta guía para el manejo de la energía vital busca el conocimiento y la ancestralidad conjugando las filosofías occidentales y orientales en un método de canalización energética con bases en el Tai Chi Chuan estilo Yang y el Chikung” acota Karen Guedez Co-investigador de este proyecto”, cuenta.

La investigación cuenta con la tutoría de la Escuela Colombiana de Tai Chi Chuan estilo Yang Chikung y artes afines a cargo del Shifu Mauricio Barajas Caballero, quien ha estado orientando a este grupo de bailarines hacia el manejo de la energía vital con técnicas de Chi Kung, enseñando los principios de su escuela, y los ocho ingredientes integrales de esta práctica, entre ellos se pueden contar la consciencia activa, atención plena, multienfoque mental (ingrediente 1), espiritualidad individual, filosofía (ingrediente 2) respiración yin yang consciente (ingrediente 6).

Todo esto con la finalidad de integrar ambas artes en un método.

“Aplicamos bases del Taichichuan estilo Yang y Chi kung a un método que he creado denominado corpomusicalidad, de esta forma hacemos una conjunción donde el cuerpo-danza, la menteestrategia musical y la respiración -energía vital, nos aporte un resultado de conexión espiritual al momento de improvisar o hacer un freestyle, a este conexión la nombramos éxtasis, es el

momento en el cual te dejas llevar por el sentimiento musical y todos a tu alrededor gozan contigo ese momento” explica Edinson Omaña.

Esta investigación esta por finalizar y la “Guía para el manejo de la energía vital en bailarines de danza popping y breaking” estará disponible para ser adquirida a un módico precio por las redes

sociales de la agrupación Guerreros del Asfalto para el mes de marzo, en laboratorio creativo de esta guía se conto con la participación de bailarines santandereanos como Freedy Vega Ariza (Bboy Matacho), Alex Herrera (Bboy Alex), se conto con la presencia de un niño venezolano que con once años de edad también es bailarín de popping y breaking Jamal Mendez (Pboy Jamal) se contó con la participación de Karen Guedez, como bailarina y co-investigador y Edinson Omaña como bailarín e investigador principal.