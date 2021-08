MuDanza: el sueño del bailarín santandereano Giovanni Ravelo para Bucaramanga

Ravelo, de por sí, ha marcado ya la historia del ballet en Santander: estudió con Anna Pavlova y en el Rock School for Dance Education en Filadelfia, Estados Unidos. Fue invitado a interpretar el papel de Romeo en el Ballet Theatre of Scranton, en 2003 y fue integrante también del Roxey Ballet, en Nueva Jersey. Sin embargo, fue su participación con Les Ballets Trockadero de Montecarlo, que marcó su éxito definitivo.

“Después de una carrera no sólo como bailarín, sino también como coreógrafo y maestro, lo decidí después de una invitación por parte del Teatro Santander para bailar allí y me encuentro con la dicha de que hay mucho talento y que no está la misma escena de cuando me fui hace más de 20 años: hay escuelas, lugares de formación, oportunidades, que son pocas para los bailarines profesionales.

¿MuDanza es una idea novedosa o se maneja en otras partes del mundo? ¿Ha influido su experiencia en el ballet internacional para su creación además, por supuesto, de sus conocimientos y talento con la danza?

“Mi experiencia internacional ha influido mucho porque aquí en Estados Unidos se maneja mucho esto de las alianzas para producir. Eso me encanta porque da la posibilidad de hacer muchas cosas y eso es lo que intento trabajar en Bucaramanga y lo estoy consiguiendo, afortunadamente, porque ya tengo un gran aliado qué es el Teatro Santander.

“Entonces si sobrepasas esos obstáculos, uno de ellos el dinero -que a veces es difícil de encontrar para apoyar el arte- entonces se da un intercambio que nos da un beneficio inmenso. Studio 5, también, por ejemplo, me proporciona bailarines y un espacio para dar las clases. Asimismo el Centro Cultural del Oriente. Me gustaría empezar a explorar esas alianzas con orquestas sinfónicas para lograr tener en el espectáculo música en vivo”.

¿Cuál es el nivel que ha visto en los estudiantes? ¿Cómo estamos en esa materia en Santander según su experiencia y criterio?

“La experiencia que he tenido en estos últimos dos años es de un resultado muy alentador, muy positivo: hay mucho talento, mucho potencial tanto en estudiantes como en profesionales. Pero falta un empujoncito. Falta ese entrenamiento constante de tener clase los cinco días a la semana, de trabajar durante todo el año y no por temporadas. En nuestra ciudad todavía no existe una compañía donde se diga: este es mi trabajo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes y me presento el sábado o no. Los bailarines aún tienen que trabajar enseñando o hacer mucha cosa comercial que de pronto les quita su rigor. Entonces se caen en su nivel y hasta que no tienen otra oportunidad, no sube”.

¿Cuáles son las perspectivas que tiene para MuDanza?

“La perspectiva que tenemos hacia el futuro es seguir haciendo, por lo menos, dos residencias artísticas al año y consolidarlas. Los resultados que hemos tenido de las últimas residencias han sido muy positivos y cada vez son mejores. Cada vez hay más interés en el trabajo y queremos consolidar una compañía o una entidad que organice danza profesional.

“Mi sueño sería tener una compañía, pero lo más importante para mí no es la compañía en sí, sino el nivel el nivel de formación, que también haya una unión entre las academias y las escuelas, que cada una no vaya por su lado porque así no hay un avance en el nivel de la danza”.