“Nevertí”, el poemario del bumangués Daniel Montoya, recibe galardón en España

Daniel Montoya fue alumno de la prestigiosa Escuela de Escritores, en Madrid.

Cuando se mudó a España en 2016, empezó a esbozar el libro, que tomó primero el tono de narrativa, solo que, de alguna manera, no encajaba para él. Con el tiempo, la narración terminó naciendo como poemario. Lo envió al premio y hace un poco más de un mes lo llamaron para anunciarle que era el ganador. Comenzó así el proceso de edición. El jurado estuvo conformado por tres poetas y fue una decisión unánime.

Para Daniel fue “una linda sorpresa porque he decidido regresar a Colombia a partir de este verano. Vuelvo el 17 de agosto y me parece un cierre lindo. Empecé a pensar en el libro cuando me mudé aquí y ahora que decido volver me ha caído esta sorpresa”, expresa.

Cuando habló con Vanguardia sobre la noticia de su premio, se acababa de bajar del tren en Madrid con todo el cansancio no solo del viaje, sino de una semanas complicadas, con muchos pendientes. Pero está feliz y, más allá del premio, tiene motivos de sobra.