Orquesta Sinfónica Unab inicia su temporada de conciertos este 8 de marzo

Con un repertorio conformado por la obertura Coriolano de Ludwing Van Beethoven, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) presenta el primer programa de la temporada 2022.

Serán tres conciertos presenciales y gratuitos que se realizarán los días 8, 9 y 10 de marzo a las 7:00 p. m. El concierto del 8 de marzo se realizará en el Auditorio Mayor Carlos Gómez Albarracín, en el campus El Jardín de la Unab. El concierto del 9 de marzo será en el Teatro Santander, y para finalizar, la presentación del 10 de marzo será en el Auditorio Luis A. Calvo de la UIS.

Además de la obra principal, en conmemoración a los 250 años del natalicio de Betthoven, los asistentes podrán escuchar la Romanza No. 2 en Fa Mayor, Op 50, para violín y orquesta, de Beethoven; y la Sinfonía No. 1 en Do Menor, Op. 11 de Felix Mendessohn.

“Vamos a hacer tres conciertos para esta primera versión de la temporada. Vamos a hacer dos obras de Beethoven. La primera es la obertura Coriolano y luego una Romanza con un solista invitado que va a ser Julián Rey, un graduado nuestro”, comentó Vladimir Quesada Martínez, director del programa de Música de la Unab.

El director invitado para esta serie de conciertos será Eduardo Carrizosa Navarro, quien ha sido Director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Director Asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Director Asistente de la Orquesta Sinfónica de Colombia, entre otros importantes cargos.

El violinista invitado es el graduado Unab Julián Rey, que participará como solista en el concierto. Rey Peñaranda ha formado parte de la Orquesta Sinfónica de la Unab desde 2008 y también trabajó por dos años en la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara de la Filarmónica de Bogotá como violinista.

Cabe destacar que para los conciertos del miércoles 9 y el jueves 10 de marzo, los asistentes deben inscribirse en el portal Welcu.com y adquirir su boleta gratuita para ingresar al Teatro Santander y al auditorio Luis A. Calvo, respectivamente.