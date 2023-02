Pablo Emilio Buitrago presenta Poeriódico: poesía para periodistas

“Aunque no me considero un gran lector, por supuesto he leído a poetas como Neruda y Mario Benedetti, entre otros. Aunque intento uno que otro soneto, prefiero el verso libre, escribir a mi ritmo, con palabras sencillas, pero siempre procurando que haya algo de belleza o elaboración en la expresión”, señala.

Ha sido una búsqueda personal y en cierta forma solitaria, aunque varios de los temas de mis poemas nacen de la observación reflexiva y el contacto con la gente, en mi oficio de periodista. Si lo pienso bien, la poesía para mí también es terapéutica, porque me permite sacar, expresar de otra manera y con sentimiento, algunas de mis inquietudes del alma, y al hacerlo, me siento liberado”.

Pablo Emilio Buitrago Rugeles, escritor y periodista.

¿Cómo ha sido su proceso en la poesía, cómo comienza y sigue cultivando la escritura a lo largo de los años?

Es curioso que haya sido la poesía y no la prosa la que me haya motivado a escribir algo distinto al periodismo, porque de hecho es más común que los periodistas con inquietudes literarias lleguen a la novela o a los cuentos. Tengo algunos relatos breves, claro y en mi oficio periodístico en el pasado publiqué algunos reportajes. Pero la poesía me ha acompañado diría yo que desde siempre, incluso antes de incursionar en los medios y convertirme en periodista. En parte se lo debo a una profesora de español en mis primeros años de bachillerato, cuando estudiaba en el Inem de Cúcuta, donde viví apenas un par de años en ese tiempo, aunque yo nací allá, en la capital nortesantandereana, pero realmente mi infancia transcurrió en Medellín.

Coincidió que por la época en la que estaba estudiando en Cúcuta se conmemoró un centenario del terremoto que destruyó la ciudad en 1875 y una de las tareas de español consistía en escribir un poema alusivo a esa conmemoración. Así que por casualidad escribí mi primer poema dedicado a mi ciudad natal, a la que apenas estaba conociendo porque viví allí muy poco, cuando era ya adolescente. Ya antes había garabateado algunos versos de amor, pero fue esa maestra, cuyo nombre no recuerdo, pero cuya imagen no se me borra, la que me animó a seguir intentándolo, más en serio”.

Hablemos de este libro que publica con La Casa del Libro Total, ¿cómo se da y cuáles son sus expectativas?

“Ya en otras ocasiones había pensado en compartir mis poemas relacionados con el periodismo y la realidad social en el Día del Periodista, que en Colombia se celebra tradicionalmente el 9 de febrero, aunque hay otra fecha por ley. Esta vez, gracias a Sandra Cuesta de la Casa del Libro Total, la idea se concretó en un evento que he llamado Poeriódico, jugando con las palabras poema y periódico, que se realiza este jueves 9 de febrero, a las 6:30 p.m., en la Casa del Libro Total, lugar que además me parece un escenario acogedor para compartir esta lectura, con el acompañamiento de la guitarra de Ronald Guarín. Después de darle a conocer mi obra, que es una recopilación de poemas escritos durante varios años, Sandra me propuso publicarlos en la biblioteca virtual de la Casa, lo cual, debo decirlo, para mí es un honor que no dudé en aceptar. Estamos en ese proceso de la publicación y la presentación de este jueves es un anticipo del libro”.