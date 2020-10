$!Piedritas en la ventana, el nuevo libro de Juanita Reinoso

¿Cómo lograr ponerse en la perspectiva infantil para ver un poco la vida y qué significa eso para usted?

“Digamos que en el camino tuve dos años hasta publicar este nuevo libro desde el último. Y me tomé dos años para ver a los niños. Yo hago promoción de mis libros y de otras lecturas en colegios y jardines infantiles y hablo mucho con ellos. Los niños, de pronto por intuición, saben un poco más cosas de las que uno cree y te pueden enseñar y así lo he aprendido yo de mis hijos. Mis hijos son mis maestros y me explican a través de sus experiencias, lo que yo debo aprender, lo que yo debo cambiar y lo que no soy capaz de ver, y a los ojos de ellos sí son capaces de ver. Eso es lo que tienen los hijos de lindo: cuando vienen a enseñarte y a ser maestros”.

De alguna manera, el mundo de los padres y el mundo de los hijos parece estar distanciado por una brecha insalvable. ¿Cómo a través de la literatura infantil podemos acercarnos a ellos?

“Mis libros siempre son un punto de encuentro en la lectura entre padres e hijos, pero yo creo que es muy importante entender que es el niño el que te puede contar la historia de una manera que tú, un adulto racional, la puedes tratar de ver de una manera. Él la ve de otra. Lo importante es escuchar y me gusta más explorar qué entienden los niños, qué es lo que yo les quiero decir. Tengo mucho contacto con mis lectores y me han dicho que lo que más les gusta es la compasión. Una mamá me mandó un video de su hija diciéndome que ojalá sus compañeros del colegio se hubieran puesto en sus zapatos para ver cómo le dolía ella el corazón cuando le hacían bullying. Entonces, con una anécdota del viaje entre Ariel y Cayetana, que trata acerca de ponerse en los zapatos del otro, la niña entendió cuán importante hubiese sido que sus amiguitos se hubiesen puesto en sus zapatos y hubiesen entendido lo que ella pasaba para que no lo hubiesen hecho lo que le hicieron. Hoy está en otro colegio y está feliz, pero son sus reflexiones y a mí eso me parece absolutamente hermoso”.

¿Cuán lejos podemos estar del mundo de los niños y de sus situaciones? A veces pensamos que los niños viven en una burbuja donde no pasa nada y a veces obviamos un poco lo que ellos están viviendo...

“Sí. Y además es lindo de los niños su capacidad de percepción. Un niño sabe cuando estás angustiada, cuándo estás preocupada. Y te lo quieren decir, pero los adultos somos los que ponemos esa distancia para que no se note porque tú eres la mamá o tú eres el papá y tú tienes que tener todo bajo control. Si tú eres capaz de mostrarles que eres humano, qué tienes angustia, errores y se los puedes mostrar, ellos van a ser hábiles en el manejo de sus emociones y creo que esa es la responsabilidad de los papás: enseñarle a los hijos a manejar sus emociones y a contarlas, a darles un buen manejo”.