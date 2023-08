Qué ver, leer y disfrutar en Ulibro 2023: La programación imperdible de la Feria del Libro de Bucaramanga

Según los organizadores, el lema refleja una contraposición entre las utopías y las distopías de un mundo preocupado, pero a la vez esperanzado, en resolver sus dilemas vitales de inmediato, mediano y largo plazo. El rector de la Unab, Juan Camilo Montoya Bozzi, señaló que el certamen se construye a partir de siete ejes que conjugan las principales preocupaciones de los próximos años: Ciudades sostenibles vs. caos urbanos; Medio ambiente y cambio climático; Salud Mental; Tecnología y nuevas narrativas; Empresas y emprendimientos; Paz, justicia y futuro; y diversidad.

En esta nueva zona de experiencia, los asistentes disfrutarán de Momentos Sonoros con las presentaciones de bandas locales como Las Avispas Africanas, Elastic Band, Laguna Brava, Ivanny y Cordillera, entre otros. Los diferentes eventos de Zona U se realizarán entre las 10:00 a.m. y las 10:00 p.m. cada día.

Entre los eventos pagos están Tola y Maruja: el dúo humorístico más famoso de Colombia presentará su show “Tola y Maruja hablan del futuro” el sábado 26 de agosto a las 7:00 p.m. en el Auditorio Mayor Carlos Gómez Albarracín, Un Bosque Encantado: una obra musical infantil basada en el cuento “El bosque encantado” de María Teresa Andruetto, dirigida por Juan Carlos Moyano y protagonizada por estudiantes del programa de Artes Escénicas de la UNAB. Se presentará el domingo 27 de agosto a las 11:00 a.m. en el Auditorio Mayor Carlos Gómez Albarracín y el tributo AC/DC: una banda local rendirá homenaje a la legendaria agrupación australiana de rock con un espectáculo lleno de energía y sonido. Se realizará el sábado 2 de septiembre a las 7:00 p.m. en el Auditorio Mayor Carlos Gómez Albarracín.

Los talleres especializados son el taller de escritura creativa con Daniel Saldaña París: el escritor mexicano impartirá un taller sobre las técnicas y los recursos para crear textos literarios originales y cautivadores.

Se realizará el viernes 25 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 m. en el Salón Cervantes, el taller de ilustración con María José Navia: la ilustradora chilena enseñará los principios básicos del dibujo y la ilustración, así como las herramientas digitales para crear imágenes impactantes. Se realizará el sábado 26 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 m. en el Salón Cervantes y taller de periodismo narrativo con Alberto Donadío: el periodista colombiano compartirá su experiencia y sus consejos para hacer un periodismo riguroso, crítico y entretenido, basado en la investigación y el relato. Se realizará el viernes 1 de septiembre de 9:00 a.m. a 12:00 m. en el Salón Cervantes.