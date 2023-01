“¿Realidad o Fantasía?” Un libro de cuentos para conmemorar la vida

En el caso de mi abuelo, a quien le gustaba mucho la poesía, lo veía declamando. Entonces me crié en un ambiente de mucho respeto por la lectura, de mucho amor por la lectura y en la medida en que uno lee surge ese deseo de narrar y de escribir.

Es muy difícil encontrar una voz que opine de una manera divergente a lo que todo el mundo opina o las opiniones que son tendencia y es mportante para que las personas puedan tener como otras visiones de lo que está pasando y no se queden solo con la explicación que siempre se da de las cosas”, señala Jose Fernando Cuello.

“Me gusta, como el nombre del libro lo indica, jugar con la realidad, escribir cosas que la gente no está muy clara en si sucedieron realmente, son producto de la fantasía o simplemente estoy describiendo la realidad misma”, cuenta José Fernando en entrevista con Vanguardia.

“Cuando tuve que describirme como escritor o como autor a mi editorial usé estas palabras: era candidato a campeón de la justicia poética y cronista de los oprimidos. Es una forma de decir, aunque suene un poquito rimbombante, que a mí me interesan las historias de las personas que siempre pierden, que tienen las de perder, que están del lado de la cuerda que se rompe. Las personas que son explotadas o las que sufren, pero no lo hago desde una visión lastimera o compasiva necesariamente, simplemente me gusta contar sus historias y que sean los lectores los que los que hagan sus juicios.

Realmente me interesan mucho los temas ambientales, trabajo profesionalmente en esos temas y el hecho de estar siempre estudiándolos hace que muchas de mis historias aprovechen las realidades de los impactos ambientales, las situaciones que ocurren alrededor del ambiente.

Trato de que las personas ganen conciencia, pero no me quiero convertir en un autor moralista.

Y, en general, toco muchos temas: me interesa también la política, las emociones humanas y un poco la justicia, nuestra sociedad.

Tengo mucho de donde escoger para escribir mis historias y creo que los lectores pueden encontrar también en esa variedad algo que los entretenga en mis artículos de opinión.

Y escribo sobre urbanismo, sobre cómo las ciudades pueden ser más sostenibles, sobre el comportamiento de los políticos en temas ambientales o en otros temas que pueden estar relacionados, sobre cómo podríamos tener un mejor gobierno en nuestro país, pero no desde las perspectivas políticas acostumbradas, sino desde otras visiones como, por ejemplo, fortalecer la carrera administrativa y resolver también la situación precaria de los contratistas que son contratados por órdenes de prestación de servicio.

Escribo de muchas cosas. Incluso tengo un artículo sobre la presentación de Shakira en Barrancabermeja y analizo cómo ha sido su carrera y cómo nos ha enseñado muchas cosas, además de dejar bellas canciones a todos los colombianos”.

¿Qué expectativas tiene con el libro?

“Tengo muchas expectativas. Una de ellas, que sea el primer peldaño de una escalera que me permita tener una segunda publicación. Este es un libro hecho por autopublicación, con el apoyo de una editorial que se llama Ita editorial, pero estas son editoriales que se especializan en ayudar a los escritores a que puedan, efectivamente, publicar. Los escritores son los que corren con los gastos.

De alguna manera, esa publicación está dentro de un esquema favorable, pero de todos modos tiene algunas limitaciones o desventajas, si se podría llamar así respecto a las editoriales tradicionales.

Esto lo cuento porque es mucho más difícil para un libro por autopublicación hacerse popular, conocido, pero tengo la expectativa de que logre divulgarlo.

También aspiro a una siguiente publicación que me permita darme a conocer. Uno nunca sabe hasta dónde va a llegar un libro. Este libro en particular se puede comprar en muchos países del mundo en este momento porque se distribuye por la plataforma de Amazon y en Colombia se distribuye por la plataforma de la editorial.

Ya se cumplió el objetivo que yo tenía de que estuviera a disposición del público y lograr unos resultados que espero que sean grandes para seguir en esta actividad.

Para que un libro sea exitoso debe vender mucho, no basta con el apoyo que le dan a uno a las personas que lo conocen, el círculo de amigos, los conocidos, familiares, etcétera, sino que el libro tiene que ir mucho más allá y esa es mi expectativa, que llegue muy lejos”.