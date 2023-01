$!Regresan las novelas de Manuel Puig

Para proteger a su hijo Manuel de ese asfixiante ambiente provinciano, María Elena optó por el cine como la ventana a través de la cual el muchacho podría conocer países exóticos, ciudades cosmopolitas, mundos de fantasía y otros modelos de comportamiento, alejados del machismo, la homofobia y la violencia imperante en General Villegas. De esa forma, Manuel acudiría casi a diario, acompañado bien por su madre, bien por su niñera, a las diferentes sesiones de los cines del lugar, promoviendo así una afición que continuaría cuando, llegado el momento de estudiar la escuela secundaria, el joven fue enviado a vivir a un barrio del Gran Buenos Aires.

Después de probar suerte en las carreras de Arquitectura y Filosofía y Letras con poco éxito, Puig consiguió una beca para estudiar en el Centro Sperimentale di

Cinematografia de Roma, ciudad a la que llegó en 1956 y en la que, gracias a sus conocimientos de idiomas, trabajó en coproducciones italo-americanas. “Hice de ayudante de dirección en películas justamente olvidadas. Trabajé con Gina Lolobrigida y Kay Kendall. Pero mi camino no era ese”, recordaba Puig, que no tardó en darse cuenta de que el mundo del cine exigía un ejercicio de autoridad y carácter del que carecía.

Llegado a ese punto, el autor abandonó el sueño de ser director de cine y se dedicó a la escritura de guiones.

“Paralelamente, escribía guiones con intención de venderlos. Mientras escribía sentía un gran placer. Pero terminados, vistos a distancia, los detestaba. Eran copias de grandes filmes ya realizados. O sea, que lo que me daba placer era la copia y no crear. Los resultados eran malos, mediocres. Y no gustaron, por su estilo

hollywoodiense; además en ese momento, el final de la década del 50 estaba muy desprestigiado ese estilo de cine”, relataba Manuel Puig que, acabó dándose cuenta de que su vocación por el cine había sido “un malentendido”: “Lo que yo pretendía, en el fondo, era prolongar mi rol de espectador, fuera de todo conflicto, a oscuras”.