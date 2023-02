Román Prada: el pintor en su ‘caballito de acero’

En su estudio, Román Prada conserva varios de los cuadros que ha pintado desde 2015, así como otras de sus obras, tales como Los Amuletos, esculturas y dibujos.

“Yo no sabía que iba a ser tan bueno. Pensé que iba a estar ahí entregando los cuadros, pero no pensé que en la tarima con toda la gente. No esperaba ese nivel de importancia”, dice el artista.

“Algo me decía que hiciera algo, que no me quedara solo mirando las etapas y me empezó a dar vueltas la cabeza y fui cocinando la idea. Al final llegué al punto de pintar todos los días al ganador de la etapa”, cuenta Román Prada.

Sin desfallecer, como si estuviera montado en su caballito de acero, comenzó a “pedalear” su idea, a buscarle sentido.

“No sé cómo lo voy a hacer, no sé si sea capaz, no sé cómo sea la cosa, pero todos los días voy a tomar una imagen del ganador y voy a plasmarla. Hice varias pruebas en telas y en maderas, de hecho, el primer cuadro de esa serie fue en un tipo de madera muy difícil, entonces la cambié por otro tipo de madera, que es con la que seguí trabajando”, afirma.

Empezó a pintar a los participantes colombianos en el Tour de Francia cada día. Para él fue como subir su propio Alpe d’Huez, 1.850 metros del puerto mítico de esta competencia ciclística.

Y aunque alguno que otro día, con fiebre y malestar, pensó en rendirse, no lo hizo. Ascendió. Y el fin de semana pasado, subió de nuevo esa montaña y lo logró. Se puso la camisa amarilla.