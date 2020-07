Santandereana logra el podio en el XVIII Festival Colombia Canta y Encanta

A pesar de los inconvenientes técnicos que María Alejandra Porras enfrentó durante las entrevistas con los jurados, voz le otorgó el segundo puesto en el Premio Talento de la XVIII versión del Festival Colombia Canta y Encanta que se realizó de manera virtual y que contó con la participación de niños, niñas y jóvenes de diferentes departamentos del país.

“Después de todo el empeño que, junto con mi profesora de canto Zoraida Bernal y la academia Eslabones Kids pusimos, el haber obtenido el 2do lugar después de las eliminatorias fue increíble”, cuenta María Alejandra.

Durante la primera entrevista, a María Angélica no solo estuvieron a punto de ganarle los nervios, tampoco la conexión quiso poner de su parte.

“Corría de un lado a otro y estaba que me ponía a llorar, dije “Dios mío, que todo salga bien” y justo cuando me nombraron y estaban reproduciendo mi grabación... Se me cayó la señal. ¡Cómo sufrí viendo que no me iba bien la conferencia! Mi profesora me decía detrás de cámara que me calmara, mientras también mandaba a apagar todos los dispositivos para que me cargara bien el video. De lo poco que logré escuchar respondí un par de preguntas como fuera, y qué suerte la mía porque incluso si no entendí casi nada de lo que decían, en cuanto vi que la imagen avanzaba respondí rapidito y al instante sonrieron, se despidieron de mí y listo, terminó la mini entrevista”.

En la segunda entrevista también hubo interferencias, pero a pesar de eso, al momento de interpretar su canción “Mi país”, un bambuco del maestro Guillermo Calderón, los jurados determinaron que estaría en el podio, entre los ganadores.

“Apenas salí de la transmisión entendí que de verdad había ocupado el 2do lugar, porque todo ese tiempo yo estaba en shock, y mientras la profe Zoraida, su esposo y su hijo me felicitaban y aplaudían, yo miraba fijo un lugar, procesando la cantidad de alegría que estaba sintiendo, pero que exteriormente no podía expresar, tal vez por mi estado de shock... Es que no siempre se tiene la oportunidad de conocer e interactuar con personas como los jurados, los panelistas y todas la directivas del Festival”.

Hoy María Alejandra, su familia y sus maestros están felices.

Otros ganadores

En la categoría Juvenil, junto con María Alejandra ganaron Laura Sofía Aldana, de Valle del Cauca, que quedó en primer lugar con la canción “Aires de mi tierra” de Gustavo Gómez Ardila y Catalina Gil, también de Valle del Cauca, quien ocupó el tercer lugar.

La final del festival se llevó a cabo el pasado 19 de julio de manera virtual.

El dueto “La mayor y la menor”, compuesto por las hermanas Sara Lucía y Marái Clara Saboya, de Boyacá, ganó en la categoría infantil con la canción “Azul, azul”, escrita por Óscar Hernández, con la música de León Cardona García y arreglos de Daniel Saboya.

Charito Acuña, Mauricio Lozano y María Mulata fueron los jurados del Premio Talento y tuvieron como criterios la afinación, métrica, vocalización, interpretación, puesta en escena y habilidades adicionales.