$!Sergio Augusto Sánchez: una voz migrante de la literatura de Santander en Europa

“Es especialmente importante dar voz a aquellos que no tienen tanta notoriedad en el país. Esto enriquece nuestra visión del país, especialmente para aquellos que crecimos en regiones alejadas de Bogotá”.

¿Cómo ha influido esta experiencia como migrante en su vida y su escritura?

Me mudé a Finlandia, me casé con una finlandesa y ahora estoy viviendo allí como migrante. Estoy atravesando todos los procesos burocráticos de la migración y enfrentándome a la realidad de que todo lo que he logrado en mi vida parece no tener valor en términos europeos. Esto se debe a que Europa puede ser muy cerrada y eurocéntrica. Es triste enfrentarse a este choque cultural, pero también es una experiencia interesante. Es algo que le sucede a muchas personas que cambian de país. En América Latina, a pesar de la unión y los fuertes sentimientos de nacionalismo y regionalismo, uno puede enfrentarse a desafíos similares.

Como escritor, ahora me encuentro hablando más sobre la migración y el intercambio cultural, temas que son muy relevantes para mi vida actual. Estoy explorando estos temas en mi último trabajo, reflejando mis experiencias diarias y las dificultades que enfrento como migrante.