Signos vitales: la obra de Clemencia Hernández Guillén para reflexionar sobre la pandemia

Que la obra Signos Vitales, de la maestra Clemencia Hernández Guillén, se exponga en la Alianza Francesa tiene todo el sentido del mundo: su obra está influenciada por el expresionismo abstracto que nació en Europa y que se asienta sobre la base de reflexiones universales que se plasman en el lienzo.

La artista santandereana trae a la región estos pensamientos y profundiza en ellos en esta continuación de su obra de 2020, nacida en tiempos pandémicos, los cuales la abocaron a repensar el sentido de la naturaleza, la importancia del orden dentro del caos y de la falacia del antropocentrismo como eje de todo lo que existe.

La muestra está realizada en acrílico sobre tela, está compuesta por 10 obras y fue ganadora de la convocatoria “Bucaramanga cree en tu talento 2021”.

“Cuando estuvimos en el confinamiento estricto los animales descubrieron que podían salir porque este conglomerado salvaje, que es el ser humano, estaba encarcelado. Y para mí fue impactante, doloroso, sentía el dolor en el corazón. Me fui a la entraña de la naturaleza, a la vida invisible, microscópica, a la que no vemos, pero que está latente: es la vida que es que mantiene la vida”, explica Clemencia Herández Guillén sobre la inspiración para Signos Vitales.

Dice que con Signos Vitales quiso mostrar que “pareciera que el ser humano es superior a todo lo que lo rodea, pero este ser humano no puede vivir sin todo lo que lo rodea”.

“El ser humano posee un don extraordinario que es el libre albedrío, la libertad, la autonomía, pero pareciera que eso mismo lo hace esclavo. Asumir la responsabilidad lo descoloca, lo llena de miedo. El ser humano no quiere demostrar que obedece porque si demuestra que obedece es poca cosa, es sumiso, es débil, es frágil, mientras que la naturaleza que no razona, obedece. Y me ha hecho entender que obedecer es importante. Y resulta que por eso me centré en esa naturaleza que es hermosa, es insuperable, mantiene la vida es ordenadísima. Es impecable, es pura”, explica la artista sobre el concepto de su obra.

Signos Vitales se podrá apreciar hasta este 15 de diciembre en la sala de exposiciones Senghor, de la Alianza Francesa de Bucaramanga.